Представительству Евросоюза в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций в Грузии. Согласно пресс-релизу СВР, это направлено на демонстрацию проевропейских настроений среди населения.
«Предпринимаются попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать „доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин“. Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций», — сообщает пресс-бюро СВР РФ. Уточняется, что участникам антиправительственных акций предполагается выплата до 120 евро за каждый день участия в протестах.
Дополнительно отмечается, что в случае попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования от ЕС, рассматривается возможность доставки наличности в Тбилиси из посольств европейских стран, расположенных в Армении. Служба внешней разведки России заявила, что Европейский союз пытается способствовать формированию антиправительственных настроений в Грузии среди блогеров, журналистов, IT-специалистов и российских релокантов. Кроме того, ЕС занимается организацией передачи валюты через свои посольства в Армении, что, по утверждениям, предназначено для финансирования протестных мероприятий на территории Грузии.
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