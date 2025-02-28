РВ: на лидера группы «Русский Стяг» совершено покушение

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На Евгения Долганова украинские спецслужбы открыли охоту
На Евгения Долганова украинские спецслужбы открыли охоту Фото:

На лидера патриотической группы «Русский Стяг» Евгения Долганова совершено покушение. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«На Евгения Долганова совершено нападение. Он в тяжелом состоянии госпитализирован. Подробностей пока нет», — написано в материале.

Объединение под руководством Евгения Долганова активно помогало фронту с самого начала специальной военной операции. Замглавы Общественной Палаты Раменского округа Подмосковья Владимир Лактюшин добавил, что мужчина часто ездил помогать военнослужащим и выступал с концертами для мирных жителей в зоне СВО.

Вместе с тем он отметил, что угрозы в отношении лидера патриотической группы приходили часто. Их инициаторами были украинцы и их сторонники.

Ранее еще одно покушение произошло на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Преступление готовилось украинскими спецслужбами.

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На лидера патриотической группы «Русский Стяг» Евгения Долганова совершено покушение. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «На Евгения Долганова совершено нападение. Он в тяжелом состоянии госпитализирован. Подробностей пока нет», — написано в материале. Объединение под руководством Евгения Долганова активно помогало фронту с самого начала специальной военной операции. Замглавы Общественной Палаты Раменского округа Подмосковья Владимир Лактюшин добавил, что мужчина часто ездил помогать военнослужащим и выступал с концертами для мирных жителей в зоне СВО. Вместе с тем он отметил, что угрозы в отношении лидера патриотической группы приходили часто. Их инициаторами были украинцы и их сторонники. Ранее еще одно покушение произошло на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Преступление готовилось украинскими спецслужбами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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