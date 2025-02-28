РВ: на лидера группы «Русский Стяг» совершено покушение

На лидера патриотической группы «Русский Стяг» Евгения Долганова совершено покушение. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«На Евгения Долганова совершено нападение. Он в тяжелом состоянии госпитализирован. Подробностей пока нет», — написано в материале.
Объединение под руководством Евгения Долганова активно помогало фронту с самого начала специальной военной операции. Замглавы Общественной Палаты Раменского округа Подмосковья Владимир Лактюшин добавил, что мужчина часто ездил помогать военнослужащим и выступал с концертами для мирных жителей в зоне СВО.
Вместе с тем он отметил, что угрозы в отношении лидера патриотической группы приходили часто. Их инициаторами были украинцы и их сторонники.
Ранее еще одно покушение произошло на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Преступление готовилось украинскими спецслужбами.
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