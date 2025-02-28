В Петербурге у бывшего топ-менеджера «Ленэнерго» похитили 65 миллионов рублей

В Петербурге бывший топ-менеджер энергетической компании «Ленэнерго», Алексей Горячев, обратился в полицию с сообщением о краже 65 миллионов рублей. Из его автомобиля, припаркованного у элитного жилого комплекса, была украдена сумка с крупной суммой. Об этом пишет Baza.
«Вечером 27 февраля в полицию Петербурга обратился 46-летний предприниматель Алексей Горячев. Он сообщил, что из его машины, которая стояла на паркинге элитного ЖК „Смольный парк“ пропала сумка с деньгами», — пишет telegram-канал Baza. Главным подозреваемым в деле стал личный водитель Горячева, 47-летний Сергей Ершов. У Ершова был доступ к автомобилю, так как у него был второй комплект ключей. Вскоре после объявления в розыск Ершов был задержан на трассе «Кола», ведущей в Мурманск. В момент задержания у него при себе находилась сумка с украденными деньгами.
Алексей Горячев не новичок в скандальных новостях. В декабре 2023 года он был осужден на 2,5 года колонии за мошенничество в особо крупном размере и отмывание денежных средств. Общий ущерб от его преступлений тогда оценивался примерно в 300 миллионов рублей. Остается открытым вопрос о происхождении такой крупной суммы наличных у Горячева, учитывая его недавнее осуждение за финансовые преступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.