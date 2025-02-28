Зачем инвесторы бросились скупать акции российских компаний после сигнала Трампа

Инвесторы начали активно скупать акции российских компаний после сигнала от президента США Дональда Трампа, который выразил намерение ускорить переговоры о прекращении спецоперации на Украине. Как сообщает издание Bloomberg, это повлекло за собой возросшие ожидания ослабления или полного снятия экономических санкций против России, что потенциально может открыть доступ к ранее замороженным активам. Подробнее о причинах активности инвесторов на фоне заявления Трампа — в материале URA.RU.
«Они хотят быть первыми в этой отрасли», — сказал юрист по ценным бумагам Григорий Мариничев, партнер Morgan, Lewis & Bockius в Нью-Йорке. «Но на данный момент мы мало что можем им сказать, кроме как следить за новостями», — добавил он в диалоге с Bloomberg.
Спекулятивные покупки
Инвесторы ищут акции и активы, связанные с Россией, в ожидании, что мирное соглашение по Украине и последующее ослабление санкций повысят их стоимость. Примеры включают акции United Co. Rusal International в Гонконге, Raiffeisen Bank International в Вене и OTP Bank Nyrt в Будапеште, которые в этом месяце значительно подорожали на рынке.
Правовая неопределенность
Несмотря на текущий оптимизм, многие эксперты предостерегают от излишнего энтузиазма, указывая на сложность процесса снятия санкций, которые частично закреплены в законодательстве США и требуют одобрения Конгресса. «Но в настоящее время люди изо всех сил пытаются найти хорошие идеи, и возможное мирное соглашение создает очевидные возможности», — отмечает старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и бывший стратег Credit Suisse в Москве Александр Коляндр.
Региональные динамики
Помимо прямых инвестиций в российские активы, наблюдается укрепление казахстанского тенге на 4%, что является одним из самых больших приростов среди валют мира, отмечает издание. Этот факт отражает рост торговли между Россией и Казахстаном. Управляющий фондами с фиксированным доходом в компании Abrdn Киран Кертис считает, что казахский тенге представляет собой относительно выгодную инвестицию, которая может укрепиться в результате мирных переговоров на Украине.
Сложности доступа к российским активам
Иностранные инвесторы, когда-то активные на российском рынке, теперь сталкиваются с ограничениями на доступ к своим инвестициям из-за санкций и политической изоляции России. «У нас по-прежнему есть значительные дивиденды от наших пакетов акций в России, так что я думаю, что это своего рода бесплатная опция, которая есть в нашем фонде», — заявила директор по инвестициям в Skagen Александра Моррис. Она добавила, что не надеется получить доступ к этим средствам в ближайшее время.
Мнение экспертов
Некоторые аналитики и управляющие активами подчеркивают, что хотя текущие движения на рынке могут представлять возможности, необходимо быть осторожными из-за политических и правовых неопределенностей. «Потребуются годы, чтобы сделать Россию снова инвестиционно-привлекательной», — сказал Александр Коляндр. Киран Кертис скептически относится к тому, что США отменят санкции, однако «учитывая позицию Трампа по отношению к России, об этом не может быть и речи», — приводит его слова Bloomberg.
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