Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков, дрейфующих на льдине в Охотском море

Сотрудники МЧС смогли спасти 66 рыбаков, которые оказались на дрейфующей льдине в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«... со льдины в Охотском море спасены 66 рыбаков», — написали в telegram-канале МЧС России. Там добавили, что в рамках проводимой спасательной операции задействован вертолет Ми-8. Работы на данный момент продолжаются.
Ранее в МЧС сообщили, что на отколовшейся льдине в Охотском море оказались заблокированы около 200 человек. В рамках спасательной операции задействовано шесть единиц техники и 11 сотрудников МЧС.
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