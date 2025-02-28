Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков, дрейфующих на льдине в Охотском море

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Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины
Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины Фото:

Сотрудники МЧС смогли спасти 66 рыбаков, которые оказались на дрейфующей льдине в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«... со льдины в Охотском море спасены 66 рыбаков», — написали в telegram-канале МЧС России. Там добавили, что в рамках проводимой спасательной операции задействован вертолет Ми-8. Работы на данный момент продолжаются.

Ранее в МЧС сообщили, что на отколовшейся льдине в Охотском море оказались заблокированы около 200 человек. В рамках спасательной операции задействовано шесть единиц техники и 11 сотрудников МЧС.

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Сотрудники МЧС смогли спасти 66 рыбаков, которые оказались на дрейфующей льдине в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «... со льдины в Охотском море спасены 66 рыбаков», — написали в telegram-канале МЧС России. Там добавили, что в рамках проводимой спасательной операции задействован вертолет Ми-8. Работы на данный момент продолжаются. Ранее в МЧС сообщили, что на отколовшейся льдине в Охотском море оказались заблокированы около 200 человек. В рамках спасательной операции задействовано шесть единиц техники и 11 сотрудников МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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