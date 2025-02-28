Остаемся под влиянием корональной дыры: прогноз магнитных бурь на 1 марта

Конец февраля выдался сложным для метеозависимых: процессы, происходящие на Солнце, спровоцировали возникновение нескольких магнитных бурь. Рассказываем, сохранится ли повышенная геомагнитная активность 1 марта и чего вообще ждать от первого весеннего месяца.
Солнечные вспышки в конце февраля и начале марта 2025 года
Во второй половине февраля, по информации астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, на солнце произошло несколько крупных вспышек и выбросов плазмы. Оба зарегистрированных выброса плазмы пришлись на 25 февраля.
Одно из облаков, по мнению ученых, имело направление, при котором попадание Земли под его влияние маловероятно. В случае со вторым шансы на это оценили как значительно большие.
Еще одно важное явление, воздействующее на геомагнитную обстановку на Земле, — корональные дыры, то есть участки, где понижена температура и плотность солнечной плазмы. Они становятся источником солнечного ветра высокой скорости, который вызывает возмущения в магнитосфере. Ученые считают, что в зоне действия одной из этих дыр наша планета пробудет до 2 марта включительно.
Будут ли магнитные бури 1 марта 2025 года
Несмотря на влияние корональной дыры, эксперты дают относительно благоприятный прогноз на первый день весны. Шансы на магнитную бурю астрофизики оценивают в 21%.
Более вероятными специалисты считают сценарии, при которых магнитосфера будет спокойной, либо в ней возникнут небольшие возмущения — шансы на эти варианты 44% и 35% соответственно. Ученые считают, что показатель Kp-индекса (он нужен для оценки уровня геомагнитной активности) будет в пределах четырех баллов. Это на один балл ниже, чем необходимо для регистрации слабой магнитной бури.
Геомагнитная активность в марте 2025 года
Помимо краткосрочных прогнозов, ученые готовят длительные — на срок до 27 дней. Они имеют меньшую точность, но помогают примерно определить, какие части месяца наиболее опасны с точки зрения магнитных бурь.
Первые девять дней марта, по данным специалистов, обещают быть спокойными с точки зрения геомагнитной активности. 10 марта наступит этап, на котором магнитосфера будет возбужденной. Он продлится три дня — до 12 марта включительно.
13 марта космическая погода даст небольшую передышку и обстановка стабилизируется, но 14 и 15 марта вновь возможны всплески активности. После этого, до 26 марта включительно, магнитосфера будет спокойной. 27 февраля ожидается слабая магнитная буря. Прогноз на последние дни марта астрофизики пока не дали.
Кому причиняют неудобства магнитные бури
Влияние магнитных бурь ощущают на себе далеко не все люди. По оценкам медиков, проблемы со здоровьем и самочувствием в такие дни возникают у 20-30% населения.
Метеочувствительность, как правило, не является случайностью. Ей подвержены люди, организмы которых по каким-то причинам хуже адаптируются к меняющимся условиям: пенсионеры, пациенты с хроническими заболеваниями, люди с нестабильным гормональным фоном, который может возникать, например, во время подростковой возрастной перестройки.
Из-за того, что при повышении геомагнитной активности скачет атмосферное давление, влажность и температурный фон, у метеозависимых может быть ощущение обессиленности и низкая работоспособность. Часто у таких людей болят голова и суставы.
Что делать метеозависимым, чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь
В числе рекомендаций врачей для метеозависимых нет приема лекарственных препаратов. Специалисты говорят, что никаких особенных средств в такие дни не нужно — достаточно исправно употреблять медикаменты, прописанные ранее для контроля хронических заболеваний.
Все советы врачей касаются коррекции образа жизни. Чтобы магнитные бури реже били по самочувствию, нужно придерживаться режима дня, включающего в себя достаточное количество сна, питание полезными блюдами, регулярную физическую активность. Когда буря уже в разгаре, спорт лучше заменить на размеренную прогулку, а еще включить в свое расписание перерывы на отдых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.