В Петербурге шестиклассник прыгнул с высоты из-за найденного родителями вейпа

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Отец мальчика нашел мальчика сидящим на перилах эвакуационной лестницы
Отец мальчика нашел мальчика сидящим на перилах эвакуационной лестницы Фото:

В Петербурге на Дачном проспекте шестиклассник был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с высоты. Падение случилось из-за обнаруженного родителями вейпа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Предварительно, родители обнаружили у 12-летнего сына вейп и устроили ему выволочку. Мальчик выбежал из квартиры, родители пошли его искать», — сообщает АН «Оперативное прикрытие». В поисках сына его отец вышел на улицу и вскоре нашел мальчика сидящим на перилах эвакуационной лестницы между пятым и шестым этажами. Увидев своего отца, мальчик в панике прыгнул вниз.

Сейчас ребенок находится в реанимации Детской больницы №1 с серьезными травмами: разрывом печени и правой почки, а также тремя сломанными позвонками. Семья мальчика считается благополучной, не состоит на учете у социальных служб.

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В Петербурге на Дачном проспекте шестиклассник был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с высоты. Падение случилось из-за обнаруженного родителями вейпа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Предварительно, родители обнаружили у 12-летнего сына вейп и устроили ему выволочку. Мальчик выбежал из квартиры, родители пошли его искать», — сообщает АН «Оперативное прикрытие». В поисках сына его отец вышел на улицу и вскоре нашел мальчика сидящим на перилах эвакуационной лестницы между пятым и шестым этажами. Увидев своего отца, мальчик в панике прыгнул вниз. Сейчас ребенок находится в реанимации Детской больницы №1 с серьезными травмами: разрывом печени и правой почки, а также тремя сломанными позвонками. Семья мальчика считается благополучной, не состоит на учете у социальных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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