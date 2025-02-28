В Петербурге шестиклассник прыгнул с высоты из-за найденного родителями вейпа

В Петербурге на Дачном проспекте шестиклассник был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с высоты. Падение случилось из-за обнаруженного родителями вейпа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Предварительно, родители обнаружили у 12-летнего сына вейп и устроили ему выволочку. Мальчик выбежал из квартиры, родители пошли его искать», — сообщает АН «Оперативное прикрытие». В поисках сына его отец вышел на улицу и вскоре нашел мальчика сидящим на перилах эвакуационной лестницы между пятым и шестым этажами. Увидев своего отца, мальчик в панике прыгнул вниз.
Сейчас ребенок находится в реанимации Детской больницы №1 с серьезными травмами: разрывом печени и правой почки, а также тремя сломанными позвонками. Семья мальчика считается благополучной, не состоит на учете у социальных служб.
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