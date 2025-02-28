Do Rzezcy: в Киеве злятся из-за слов кандидата в президенты Польши Ментцена

На Украине пришли в ярость из-за слов кандидата в президенты Польши Славомира Ментцена, который призвал покончить с культом украинского националиста Степана Бандеры, жившего с 1909 по 1959 годы. Об этом сообщил представитель МИД республики Георгий Тихий.
«Я скажу честно, что позиция этого персонажа (Ментцена — прим. URA.RU) всем давно известна. <...> Украина оставляет за собой право принимать соответствующие меры в отношении тех, кто осуществляет антиукраинскую деятельность», — заявил Тихий, его слова передает Do Rzeczy. По его словам, такие заявления могут серьезно ухудшить отношения между Украиной и Польшей.
Ранее Славомир Ментцен во время своего визита во Львов (Украина) у памятника Степану Бандере призвал прекратить его культ. Он охарактеризовал Бандеру как террориста и основателя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России), обвиняемой в Волынской резне (массовое уничтожение Украинской повстанческой армией этнического польского гражданского населения в марте 1943 года). Ментцен также утверждал, что подчиненные Степана Бандеры убили 100 тысяч поляков.
В Польше существует мнение, что Степан Бандера был идеологом трагедии в Волыни в 1943 году, когда украинские националисты напали на порядка 150 деревень. Поляки, столкнувшиеся с украинскими беженцами, замечали у них следы воздействия идеологического распространенного на Украине культа Степана Бандеры. В июле 2016 года нижняя палата польского парламента признала 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами над жителями Второй Польской республики в период 1943-1945 годов. В Польше утверждают, что массовые убийства были направлены против населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных областей Второй Польской республики.
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