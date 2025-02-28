Дезертир, сбежавший из части в ЛНР, был задержан в Петербурге

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Мужчина был оперативно доставлен в отдел полиции и передан в военную комендатуру гарнизона
Мужчина был оперативно доставлен в отдел полиции и передан в военную комендатуру гарнизона Фото:

В Петербурге на Маршала Новикова полицейские задержали мужчину, обвиняемого в дезертирстве. Петербуржец самовольно покинул воинскую часть, дислоцированную в Луганской народной республике, после чего был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Вечером 27 февраля петербургскими полицейскими у дома 27/1 по улице Маршала Новикова был задержан 30-летний петербуржец», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Мужчина был оперативно доставлен в отдел полиции и передан в военную комендатуру гарнизона для дальнейших разбирательств.

Задержанный уже имеет криминальное прошлое. В 2017 году он был условно осужден на один год за хранение наркотиков.

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В Петербурге на Маршала Новикова полицейские задержали мужчину, обвиняемого в дезертирстве. Петербуржец самовольно покинул воинскую часть, дислоцированную в Луганской народной республике, после чего был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Вечером 27 февраля петербургскими полицейскими у дома 27/1 по улице Маршала Новикова был задержан 30-летний петербуржец», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Мужчина был оперативно доставлен в отдел полиции и передан в военную комендатуру гарнизона для дальнейших разбирательств. Задержанный уже имеет криминальное прошлое. В 2017 году он был условно осужден на один год за хранение наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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