Дезертир, сбежавший из части в ЛНР, был задержан в Петербурге

В Петербурге на Маршала Новикова полицейские задержали мужчину, обвиняемого в дезертирстве. Петербуржец самовольно покинул воинскую часть, дислоцированную в Луганской народной республике, после чего был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Вечером 27 февраля петербургскими полицейскими у дома 27/1 по улице Маршала Новикова был задержан 30-летний петербуржец», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Мужчина был оперативно доставлен в отдел полиции и передан в военную комендатуру гарнизона для дальнейших разбирательств.
Задержанный уже имеет криминальное прошлое. В 2017 году он был условно осужден на один год за хранение наркотиков.
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