В Совфеде назвали условия для возвращения в Россию западных автобрендов

Основным условием возвращения иностранных автобрендов на российский рынок является соблюдение строгих правил локализации производства. Об этом говорится в письме Совфеда.
«Иностранные компании должны работать в рамках общих правил, высоких требований к локализации без каких-либо льготных режимов и исключений», — говорится в письме председателя комитета Андрея Кутепова на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова. Информацию передает «Ведомости».
Также западные автокомпании могут работать в России исключительно через совместные предприятия с местными автопроизводителями. Ключевое условие заключается в том, что контроль (как в плане владения, так и управления) должен оставаться за российской стороной. Кроме того, все интеллектуальные результаты, конструкторская документация и разработки должны перейти в собственность совместного предприятия. Четвертое требование касается геополитической ситуации: страна, где зарегистрирован иностранный автоконцерн, должна отменить все экономические санкции против России, если ее компания желает вернуться на российский рынок.
Ранее председатель Немецкого совета по конституции и суверенитету Ральф Нимайер заявил, что инженерные фирмы и автомобильные производители из Германии проявляют интерес к возобновлению работы в РФ. Он отметил, что возможность их возвращения зависит от отмены нынешних санкций. Также в Россию хотят вернуться представители немецкого розничного сектора, передает RT.
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