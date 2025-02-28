Bloomberg: иностранцы набросились на российские акции

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Из-за переговоров США и России по украинскому конфликту западные инвесторы начали скупать российские акции
Из-за переговоров США и России по украинскому конфликту западные инвесторы начали скупать российские акции Фото:

Международные инвесторы ищут возможности обхода антироссийских санкций с целью приобретения активов РФ. В результате начавшихся российско-американских переговоров по Украине стоимость акций компаний на территории России значительно возросла. Об этом сообщило агентство Bloomberg. 

«То, что финансовые менеджеры скупают все, что имеет хотя бы слабую связь с Россией, является признаком того, как растет ожидание, когда президент [США] Дональд Трамп спешит с переговорами о прекращении конфликта на Украине», — говорится в материале. Партнер юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius из Нью-Йорка Григорий Мариничев отметил, что к российским активам проявляют интерес хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы. По его словам, они стремятся занять лидирующие позиции на потенциально вновь открытом рынке.

В материале также сообщается, что инвесторы приобретают любые активы, связанные с Россией. Так, например, акции компании «Русал» на Гонконгской бирже в феврале 2025 года поднялись на 75%. Также был отмечен рост акций австрийского банка Raiffeisen и венгерского OTP на 35% и 11% соответственно. Оба банка продолжают свою деятельность в России, несмотря на действующие санкции. Тем не менее, некоторые эксперты выражают осторожность в оценке перспектив инвестирования в Россию. В Центре анализа европейской политики отметили, что прежде чем западные инвесторы смогут без препятствий вкладывать средства в российскую экономику, может пройти много времени.

В Эр-Рияде 18 февраля прошли переговоры между представителями России и США, посвященные ситуации на Украине. Это стало первой встречей такого формата с марта 2022 года, когда стороны встретились в Стамбуле. По словам Дональда Трампа, обсуждения касались не только Украины, но и Ближнего Востока и других важных вопросов. Он дал указание о немедленном начале переговоров для урегулирования украинской ситуации. На фоне переговоров пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у США и РФ есть широкое поле для сотрудничества. У компаний из двух стран также есть заинтересованность в этом, передает RT. 

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Международные инвесторы ищут возможности обхода антироссийских санкций с целью приобретения активов РФ. В результате начавшихся российско-американских переговоров по Украине стоимость акций компаний на территории России значительно возросла. Об этом сообщило агентство Bloomberg.  «То, что финансовые менеджеры скупают все, что имеет хотя бы слабую связь с Россией, является признаком того, как растет ожидание, когда президент [США] Дональд Трамп спешит с переговорами о прекращении конфликта на Украине», — говорится в материале. Партнер юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius из Нью-Йорка Григорий Мариничев отметил, что к российским активам проявляют интерес хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы. По его словам, они стремятся занять лидирующие позиции на потенциально вновь открытом рынке. В материале также сообщается, что инвесторы приобретают любые активы, связанные с Россией. Так, например, акции компании «Русал» на Гонконгской бирже в феврале 2025 года поднялись на 75%. Также был отмечен рост акций австрийского банка Raiffeisen и венгерского OTP на 35% и 11% соответственно. Оба банка продолжают свою деятельность в России, несмотря на действующие санкции. Тем не менее, некоторые эксперты выражают осторожность в оценке перспектив инвестирования в Россию. В Центре анализа европейской политики отметили, что прежде чем западные инвесторы смогут без препятствий вкладывать средства в российскую экономику, может пройти много времени. В Эр-Рияде 18 февраля прошли переговоры между представителями России и США, посвященные ситуации на Украине. Это стало первой встречей такого формата с марта 2022 года, когда стороны встретились в Стамбуле. По словам Дональда Трампа, обсуждения касались не только Украины, но и Ближнего Востока и других важных вопросов. Он дал указание о немедленном начале переговоров для урегулирования украинской ситуации. На фоне переговоров пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у США и РФ есть широкое поле для сотрудничества. У компаний из двух стран также есть заинтересованность в этом, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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