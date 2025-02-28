Путин подписал закон о ратификации договора с Беларусью о гарантиях безопасности

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Путин подписал указ об утверждении договора с Белоруссией
Путин подписал указ об утверждении договора с Белоруссией Фото:

Президент РФ Владимир Путин утвердил договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Глава государства подписал соответствующий указ.

«Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — говорится в указе, подписанном Путиным и опубликованном на официальном сайте правовых актов. Договор был подписан в Минске (Белоруссия) 6 декабря 2024 года, его ратификация означает утверждение условий документа на государственном уровне и наделение его юридической силой.

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Президент РФ Владимир Путин утвердил договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Глава государства подписал соответствующий указ. «Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — говорится в указе, подписанном Путиным и опубликованном на официальном сайте правовых актов. Договор был подписан в Минске (Белоруссия) 6 декабря 2024 года, его ратификация означает утверждение условий документа на государственном уровне и наделение его юридической силой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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