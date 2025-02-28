Путин подписал закон о ратификации договора с Беларусью о гарантиях безопасности

Президент РФ Владимир Путин утвердил договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Глава государства подписал соответствующий указ.
«Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — говорится в указе, подписанном Путиным и опубликованном на официальном сайте правовых актов. Договор был подписан в Минске (Белоруссия) 6 декабря 2024 года, его ратификация означает утверждение условий документа на государственном уровне и наделение его юридической силой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.