06 марта 2025
05 марта 2025

Слушания по новым башням Лахты пройдут через месяц в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти открыты для диалога с общественностью и готовы учитывать пожелания горожан
Власти открыты для диалога с общественностью и готовы учитывать пожелания горожан Фото:

Власти Петербурга объявили дату проведения общественных слушаний по планировке территории для строительства второй и третьей башен комплекса Лахта Центр. Об этом заявил вице-губернатор города Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Территория Лахта Центра не попадает в зону охраны. И все последние проекты, а именно стадион, ЗСД с мостом, Лахта Центр — это современный Петербург, мегаполис XXI века. Именно там необходимо развивать деловой кластер. Он выделен в отдельную точку. Эта точка роста потянет за собой развитие всей дорожной инфраструктуры», — сообщил Линченко в эфире «Санкт-Петербурга». 

По словам вице-губернатора, слушания пройдут уже через месяц, и на них жители города смогут ознакомиться с проектом, высказать свои замечания и предложения. Он подчеркнул, что городские власти открыты для диалога с общественностью и готовы учитывать пожелания горожан при реализации масштабных проектов.

Отдельно вице-губернатор обратил внимание, что Петербург всегда развивался и продолжает развиваться согласно генеральному плану города. В этом документе четко прописаны допустимые высоты зданий, зоны застройки и перспективные направления развития городской среды. На слушаниях горожане смогут не только ознакомиться с проектом планировки территории, но и высказать свои предложения по его улучшению.

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Власти Петербурга объявили дату проведения общественных слушаний по планировке территории для строительства второй и третьей башен комплекса Лахта Центр. Об этом заявил вице-губернатор города Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург». «Территория Лахта Центра не попадает в зону охраны. И все последние проекты, а именно стадион, ЗСД с мостом, Лахта Центр — это современный Петербург, мегаполис XXI века. Именно там необходимо развивать деловой кластер. Он выделен в отдельную точку. Эта точка роста потянет за собой развитие всей дорожной инфраструктуры», — сообщил Линченко в эфире «Санкт-Петербурга».  По словам вице-губернатора, слушания пройдут уже через месяц, и на них жители города смогут ознакомиться с проектом, высказать свои замечания и предложения. Он подчеркнул, что городские власти открыты для диалога с общественностью и готовы учитывать пожелания горожан при реализации масштабных проектов. Отдельно вице-губернатор обратил внимание, что Петербург всегда развивался и продолжает развиваться согласно генеральному плану города. В этом документе четко прописаны допустимые высоты зданий, зоны застройки и перспективные направления развития городской среды. На слушаниях горожане смогут не только ознакомиться с проектом планировки территории, но и высказать свои предложения по его улучшению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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