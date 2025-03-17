Российского борца Баборыко поймали на допинге в день финала ЧМ

Российский борец греко-римского стиля Дмитрий Баборыко дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Дисквалификация начнется с 20 декабря 2024 года и продлится до 19 декабря 2026 года.
Положительный результат допинг-теста 22-летнего атлета был получен в день финала молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходил в Тиране 23 октября. В пробе Баборыко обнаружены метаболиты тамоксифена, вещества, входящего в список запрещенных, говорится на сайте ITA.
В день взятия проб Баборыко участвовал в поединке с иранским спортсменом Фардином Хедаяти. Победу одержал последний.
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