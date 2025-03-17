Российского борца Баборыко поймали на допинге в день финала ЧМ

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У российского борца обнаружили допинг в день финала молодежного ЧМ в Тиране
У российского борца обнаружили допинг в день финала молодежного ЧМ в Тиране Фото:

Российский борец греко-римского стиля Дмитрий Баборыко дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Дисквалификация начнется с 20 декабря 2024 года и продлится до 19 декабря 2026 года.

Положительный результат допинг-теста 22-летнего атлета был получен в день финала молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходил в Тиране 23 октября. В пробе Баборыко обнаружены метаболиты тамоксифена, вещества, входящего в список запрещенных, говорится на сайте ITA.

В день взятия проб Баборыко участвовал в поединке с иранским спортсменом Фардином Хедаяти. Победу одержал последний.

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Российский борец греко-римского стиля Дмитрий Баборыко дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Дисквалификация начнется с 20 декабря 2024 года и продлится до 19 декабря 2026 года. Положительный результат допинг-теста 22-летнего атлета был получен в день финала молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходил в Тиране 23 октября. В пробе Баборыко обнаружены метаболиты тамоксифена, вещества, входящего в список запрещенных, говорится на сайте ITA. В день взятия проб Баборыко участвовал в поединке с иранским спортсменом Фардином Хедаяти. Победу одержал последний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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