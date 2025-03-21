Набиуллина объяснила, какой будет инфляция в России в 2025 году

Набиуллина: ЦБ важно сохранить запланированные объемы бюджетного дефицита
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Набиуллина заявила, что ЦБ исходит из дезинфляционного влияния бюджета в 2025 году
Набиуллина заявила, что ЦБ исходит из дезинфляционного влияния бюджета в 2025 году Фото:

Инфляцию в 2025 году ожидает положительный исход. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

«В краткосрочной перспективе смещение бюджетных расходов, их ускоренное финансирование может внести положительный вклад в инфляцию. Если говорить о среднесрочной траектории инфляции, то более важным для нас является не то, как внутри года осуществляются расходы, а то, останется ли дефицит бюджета в тех объемах, в которых он запланирован», — заявила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров. Ее слова передает «Коммерсант».

Центральный банк России прогнозирует, что бюджет в 2025 году будет иметь дезинфляционное влияние благодаря сохранению структурного дефицита. В связи с этим ЦБ не будет обсуждать с правительством отказ от опережающего финансирования.

Ранее Банк РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Набиуллина заявила, что экономика нормализуется без резких скачков, однако, если инфляция не снизится до 4% к 2026 году, ставка будет повышена.

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Инфляцию в 2025 году ожидает положительный исход. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. «В краткосрочной перспективе смещение бюджетных расходов, их ускоренное финансирование может внести положительный вклад в инфляцию. Если говорить о среднесрочной траектории инфляции, то более важным для нас является не то, как внутри года осуществляются расходы, а то, останется ли дефицит бюджета в тех объемах, в которых он запланирован», — заявила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров. Ее слова передает «Коммерсант». Центральный банк России прогнозирует, что бюджет в 2025 году будет иметь дезинфляционное влияние благодаря сохранению структурного дефицита. В связи с этим ЦБ не будет обсуждать с правительством отказ от опережающего финансирования. Ранее Банк РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Набиуллина заявила, что экономика нормализуется без резких скачков, однако, если инфляция не снизится до 4% к 2026 году, ставка будет повышена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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