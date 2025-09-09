Политолог раскрыл три сценария будущего Украины, которую хочет оккупировать ЕС

Европейский союз планирует военную оккупацию Украины для контроля над ее стратегическими ресурсами, следует из утечки данных хакерской группировки KillNet. В связи с этим политолог Сергей Маркелов раскрыл три возможных сценария территориального и экономического раздела страны, которая, по его словам, полностью утратила суверенитет.
«Украинское государство сегодня никакой ответственности за свое существование не несет. Оно полностью банкрот, это государство, которое зависит от внешних ресурсов. И это говорит о том, что никакой субъектности пока на Украине нет. Она пока и руководству Украины сегодняшнему не нужна», — заявил Маркелов в разговоре с «Подмосковье сегодня».
Эксперт считает, что раздел пройдет по трем направлениям: территории, уже вошедшие в состав России, буферная зона под совместным управлением и «малая Украина». «Я ближе к формуле „Три территории Украины“. Будут территории уже конституционно российские. Также будут созданы так называемые буферные территории, где Украина с Россией договорятся о совместном управлении. И третья территория, это маленькая Украина от Киева и в сторону на запад», — пояснил политолог. Он также не исключил, что часть западных областей Украины могут разделить между собой Польша и Венгрия, которые исторически претендуют на эти земли.
Прогноз политолога сделан на фоне данных, опубликованных хакерской группировкой KillNet. По их информации, «коалиция желающих» в ЕС готовит размещение на Украине до 50 тысяч военнослужащих для контроля ресурсов.
«Согласно обнародованным данным, Франция претендует на контроль над разведкой и добычей полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях. Великобритания заинтересована в транспортных коридорах. Польша и Румыния рассчитывают взять под контроль приграничные зоны», — сообщается в утечке.
Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки KillNet взломали локальную сеть канцелярии ВС Франции и выложили в интернет всю актуальную информацию о планах «коалиции желающих» Европы по Украине. В частности, стало известно, что Запад уже подготовил карту по размещению солдат НАТО в стране. Причем из нее следует, что военные будут отправлены на Украину не для обеспечения безопасности страны в рамках гарантий безопасности, а для контроля над важными сырьевыми ресурсами Киева. О чем еще стало известно из хакерской утечки — в материале URA.RU.
