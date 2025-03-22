Захарова об ударе ВСУ по ГИС «Суджа»: Киев показал полную недоговороспособность

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Захарова осудила атаку ВСУ по станции «Суджа»
Захарова осудила атаку ВСУ по станции «Суджа» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удар ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области показал полную недоговороспособность Киева и отсутствие у него желания достичь мира. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира», — заявила Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте министерства. 

Она добавила, что, несмотря на договоренность США о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Киев продолжает наносить удары. Так, 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, а 21 марта — газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.

Также были зафиксированы случаи, когда дроны ВСУ направлялись на жилые дома и социальные учреждения. По ее словам, такие действия Киева вновь показывают его недоговороспособность и отсутствие желания достичь мира, а также напоминают о провокациях в 2022 году, которые сорвали переговорный процесс. Она предупредила, что, если киевский режим продолжит такую деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответные действия, в том числе симметричные.

21 марта ВСУ ударили по станции «Суджа», через которую «Газпром» поставлял в ЕС 42,4 млн кубометров газа ежедневно. В результате атаки возник масштабный пожар, и СК РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт». Удар произошел после соглашения о 30-дневном прекращении огня по энергобъектам, которое Украина не выполнила. Восстановление станции займет примерно 2,5 года.

Это не первый случай нарушения договоренностей Киевом. В начале специальной военной операции в 2022 году, во время переговоров в Гомеле, президент Франции Эмманюэль Макрон уговаривал Путина о прекращении огня, на что Россия согласилась. Однако Киев продолжал боевые действия, этот факт ставит под сомнение надежность будущих мирных инициатив.

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Удар ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области показал полную недоговороспособность Киева и отсутствие у него желания достичь мира. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира», — заявила Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте министерства.  Она добавила, что, несмотря на договоренность США о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Киев продолжает наносить удары. Так, 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, а 21 марта — газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Также были зафиксированы случаи, когда дроны ВСУ направлялись на жилые дома и социальные учреждения. По ее словам, такие действия Киева вновь показывают его недоговороспособность и отсутствие желания достичь мира, а также напоминают о провокациях в 2022 году, которые сорвали переговорный процесс. Она предупредила, что, если киевский режим продолжит такую деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответные действия, в том числе симметричные. 21 марта ВСУ ударили по станции «Суджа», через которую «Газпром» поставлял в ЕС 42,4 млн кубометров газа ежедневно. В результате атаки возник масштабный пожар, и СК РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт». Удар произошел после соглашения о 30-дневном прекращении огня по энергобъектам, которое Украина не выполнила. Восстановление станции займет примерно 2,5 года. Это не первый случай нарушения договоренностей Киевом. В начале специальной военной операции в 2022 году, во время переговоров в Гомеле, президент Франции Эмманюэль Макрон уговаривал Путина о прекращении огня, на что Россия согласилась. Однако Киев продолжал боевые действия, этот факт ставит под сомнение надежность будущих мирных инициатив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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