Удар ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области показал полную недоговороспособность Киева и отсутствие у него желания достичь мира. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира», — заявила Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте министерства.
Она добавила, что, несмотря на договоренность США о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Киев продолжает наносить удары. Так, 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, а 21 марта — газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.
Также были зафиксированы случаи, когда дроны ВСУ направлялись на жилые дома и социальные учреждения. По ее словам, такие действия Киева вновь показывают его недоговороспособность и отсутствие желания достичь мира, а также напоминают о провокациях в 2022 году, которые сорвали переговорный процесс. Она предупредила, что, если киевский режим продолжит такую деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответные действия, в том числе симметричные.
21 марта ВСУ ударили по станции «Суджа», через которую «Газпром» поставлял в ЕС 42,4 млн кубометров газа ежедневно. В результате атаки возник масштабный пожар, и СК РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт». Удар произошел после соглашения о 30-дневном прекращении огня по энергобъектам, которое Украина не выполнила. Восстановление станции займет примерно 2,5 года.
Это не первый случай нарушения договоренностей Киевом. В начале специальной военной операции в 2022 году, во время переговоров в Гомеле, президент Франции Эмманюэль Макрон уговаривал Путина о прекращении огня, на что Россия согласилась. Однако Киев продолжал боевые действия, этот факт ставит под сомнение надежность будущих мирных инициатив.
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