Сотни автомобилей едут в столицу Грузии на митинг

Сотни автомобилей движутся по автомагистралям в направлении Тбилиси для участия в запланированном на 4 октября митинге. По данным очевидцев, центральная магистраль была переполнена транспортными средствами, в которых пассажиры размахивали национальными флагами, что привело к образованию пробки.
Митинг назначен на 16:00 по местному времени в центре грузинской столицы. Данная акция инициирована оппозиционными силами, которые ранее заявляли о намерении устроить «мирную революцию» в день выборов в органы местного самоуправления.
Подчеркивалось, что для обеспечения порядка в различных районах Тбилиси были мобилизованы правоохранительные силы. Напоминалось, что в этот день по всей стране проходили выборы в 64 муниципалитетах, включая избрание мэров пяти крупнейших городов, однако часть оппозиции объявила о бойкоте этих выборов.
