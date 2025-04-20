Пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в Курской области, приняли участие в исповеди у православного священника в рамках пасхального перемирия. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». Во время визита батюшка также передал военнопленным куличи и духовные аптечки.
«К ВСУшникам, взятым в плен в Курской области, приехал батюшка, привез куличи и исповедал», — сообщил telegram-канал. Украинским военным также передали куличи и духовные аптечки.
Пасха — светлый праздник, полный радости, куличей и крашеных яиц. В православии его празднуют с 4 апреля до 8 мая, в католицизме — с 22 марта и 25 апреля.
В рамках праздника президент России Владимир Путин ввел пасхальное перемирие, действующее на всей линии боевого соприкосновения в районе проведения специальной военной операции. Оно действует с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Что произошло за сутки с момента объявления пасхального перемирия — в материале URA.RU.
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