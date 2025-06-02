Украинцы на переговорах в Стамбуле нашли, как выделиться внешне. Видео

Украинская делегация в Стамбуле приехала на переговоры в военной форме
© Служба новостей «URA.RU»
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Делегаты Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле в военной форме, переговоры запланированы на 13:00 по местному времени
Делегаты Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле в военной форме, переговоры запланированы на 13:00 по местному времени Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Члены украинской делегации прибыли на переговоры в Стамбуле во дворец Чираган в военной форме. Об этом сообщили журналисты. 

На опубликованных корреспондентами кадрах видно, что представители Украины прибыли к месту проведения переговоров в военной форме. Во дворец они зашли сразу после делегации от РФ. 

Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Представители двух стран беседовали почти два часа и договорись провести обмен пленными «1000 на 1000».

Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу вновь решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.

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Члены украинской делегации прибыли на переговоры в Стамбуле во дворец Чираган в военной форме. Об этом сообщили журналисты.  На опубликованных корреспондентами кадрах видно, что представители Украины прибыли к месту проведения переговоров в военной форме. Во дворец они зашли сразу после делегации от РФ.  Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Представители двух стран беседовали почти два часа и договорись провести обмен пленными «1000 на 1000». Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу вновь решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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