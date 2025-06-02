Члены украинской делегации прибыли на переговоры в Стамбуле во дворец Чираган в военной форме. Об этом сообщили журналисты.
На опубликованных корреспондентами кадрах видно, что представители Украины прибыли к месту проведения переговоров в военной форме. Во дворец они зашли сразу после делегации от РФ.
Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Представители двух стран беседовали почти два часа и договорись провести обмен пленными «1000 на 1000».
Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу вновь решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
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