Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Президент встретился с Уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой», — сообщили представители Кремля в своем telegram-канале. Главной темой обсуждения стала инициатива омбудсмена по распространению на федеральном уровне программы сокращения числа детей, проживающих в социальных учреждениях.
По словам Львовой-Беловой, на встрече с президентом Владимиром Путиным она сообщила, что четверть детей, находящихся в детских домах, помещены туда без достаточных на то оснований. Владимир Путин одобрил инициативу Марии Львовой-Беловой, предусматривающую учреждение Всероссийской службы по оказанию помощи семьям.
Уполномоченная по правам ребенка сообщила, что за десятимесячный период проведения инспекций количество детей, одновременно находящихся в детских домах и приютах, уменьшилось на 10,2 процента. Кроме того, по ее словам, при содействии региональных уполномоченных по правам ребенка и предоставлении юридической поддержки, за три месяца 2025 года после восстановления родительских прав смогли воссоединиться 430 семей.
В прошлом году во время переговоров с Владимиром Путиным Мария Львова-Белова выступила с инициативой организовать общефедеральную проверку деятельности органов опеки для выработки предложений по их реформированию. Президент поддержал данное предложение и поручил осуществить соответствующую инспекцию.
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