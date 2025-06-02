В Турции ожидают встречи Путина с Зеленским

Администрация Турции рассчитывает на встречу Путина и Зеленского
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Турция рассчитывает, что переговоры в Стамбуле приведут к встрече лидеров
Турция рассчитывает, что переговоры в Стамбуле приведут к встрече лидеров Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Турецкие власти выразили надежду, что переговоры России и Украины в Стамбуле создадут условия для возможной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом рассказала администрация президента Турции.

«Рассчитываем, что в итоге приведет к этой встрече (Путина и Зеленского)», — передает РИА Новости информации турецкой администрации. Они также отмечают, что говорить о конкретных сроках такой встречи пока преждевременно.

Второй раунд переговоров России и Украины запланирован на второе июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на прошлых переговорах в мае. Онлайн-трансляцию переговоров, которые идут 2 июня, ведет URA.RU.

После предыдущих переговоров также звучало предложение о встрече Путина и Зеленского. Его озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Царьград».

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Турецкие власти выразили надежду, что переговоры России и Украины в Стамбуле создадут условия для возможной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом рассказала администрация президента Турции. «Рассчитываем, что в итоге приведет к этой встрече (Путина и Зеленского)», — передает РИА Новости информации турецкой администрации. Они также отмечают, что говорить о конкретных сроках такой встречи пока преждевременно. Второй раунд переговоров России и Украины запланирован на второе июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на прошлых переговорах в мае. Онлайн-трансляцию переговоров, которые идут 2 июня, ведет URA.RU. После предыдущих переговоров также звучало предложение о встрече Путина и Зеленского. Его озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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