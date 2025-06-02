МИД РФ направил в Венесуэлу запрос о задержании группы россиян

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Задержанным россиянам будет оказано содействие МИД РФ после подтверждения этого факта
Задержанным россиянам будет оказано содействие МИД РФ после подтверждения этого факта Фото:

Российская сторона обратилась с официальным запросом к властям Венесуэлы после появления сведений о задержании на территории страны группы граждан России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Нам известно о сообщениях о задержании венесуэльскими силовыми структурами группы находящихся в этой стране российских граждан. Соответствующая информация проверяется по линии Посольства России, которое направило официальный запрос властям Венесуэлы», — заявила Захарова в своем официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ. 

Представитель российского МИДа подчеркнула, что в случае подтверждения факта задержания российским гражданам будет оказано необходимое консульское содействие. Отдельно Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о деятельности Российско-Венесуэльской торговой палаты. По ее словам, эта организация действует автономно и позиционирует себя как структура, содействующая развитию торгово-экономических связей между двумя странами. При этом ключевыми структурами для координации взаимодействия между Россией и Венесуэлой выступают Российско-Венесуэльская комиссия высокого уровня, а также Деловой совет «Россия—Венесуэла».

В Венесуэле 1 июня задержан президент российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко и «группа казаков». Фроленко был арестован 15 мая сотрудниками военной контрразведки Венесуэлы. В его доме в районе Сан-Бернардино в Каракасе прошел обыск, передает «Национальная служба новостей».

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Российская сторона обратилась с официальным запросом к властям Венесуэлы после появления сведений о задержании на территории страны группы граждан России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.  «Нам известно о сообщениях о задержании венесуэльскими силовыми структурами группы находящихся в этой стране российских граждан. Соответствующая информация проверяется по линии Посольства России, которое направило официальный запрос властям Венесуэлы», — заявила Захарова в своем официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.  Представитель российского МИДа подчеркнула, что в случае подтверждения факта задержания российским гражданам будет оказано необходимое консульское содействие. Отдельно Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о деятельности Российско-Венесуэльской торговой палаты. По ее словам, эта организация действует автономно и позиционирует себя как структура, содействующая развитию торгово-экономических связей между двумя странами. При этом ключевыми структурами для координации взаимодействия между Россией и Венесуэлой выступают Российско-Венесуэльская комиссия высокого уровня, а также Деловой совет «Россия—Венесуэла». В Венесуэле 1 июня задержан президент российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко и «группа казаков». Фроленко был арестован 15 мая сотрудниками военной контрразведки Венесуэлы. В его доме в районе Сан-Бернардино в Каракасе прошел обыск, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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