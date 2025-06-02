Украинская делегация приехала после российской на встречу в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинская делегация приехала после российской на встречу в Стамбуле, встреча пройдет в дворце Чираган
Украинская делегация приехала после российской на встречу в Стамбуле, встреча пройдет в дворце Чираган Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров в Стамбуле следом за российской стороной. Об этом сообщили журналисты с места событий.

«Украинская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле», — сообщил ТАСС. Начало диалога запланировано на 13:00 по местному времени.

Ранее на место прибыли представители из РФ. В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее глава РФ Владимир Путин предложил Киеву прямые переговоры в Стамбуле. Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Представители двух стран беседовали почти два часа и договорись провести обмен пленными «1000 на 1000».

Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу также решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров в Стамбуле следом за российской стороной. Об этом сообщили журналисты с места событий. «Украинская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле», — сообщил ТАСС. Начало диалога запланировано на 13:00 по местному времени. Ранее на место прибыли представители из РФ. В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Ранее глава РФ Владимир Путин предложил Киеву прямые переговоры в Стамбуле. Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Представители двух стран беседовали почти два часа и договорись провести обмен пленными «1000 на 1000». Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу также решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...