Украинская делегация приехала после российской на встречу в Стамбуле

Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров в Стамбуле следом за российской стороной. Об этом сообщили журналисты с места событий.
«Украинская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле», — сообщил ТАСС. Начало диалога запланировано на 13:00 по местному времени.
Ранее на место прибыли представители из РФ. В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Ранее глава РФ Владимир Путин предложил Киеву прямые переговоры в Стамбуле. Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Представители двух стран беседовали почти два часа и договорись провести обмен пленными «1000 на 1000».
Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу также решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган.
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