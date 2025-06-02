Накануне предстоящих переговоров в Стамбуле ВСУ совершили массированные атаки по российским регионам. В связи с этим власти атакованных территорий опасаются, что подобное может повториться и во время непосредственно самого обсуждения ситуации по Украине. URA.RU рассказывает, какие регионы усилили свои меры безопасности 2 июня.
К безопасности Калужской области привлекут всех
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить меры безопасности в своем регионе после ряда террористических атак, совершенных ВСУ в российских регионах в минувшие выходные.
Он напомнил, что атаки ВСУ привели к гибели и ранениям мирных жителей, в том числе детей. «Чудовищные, бесчеловечные акты агрессии. Погибли и пострадали мирные жители, дети», — отметил Шапша в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что поставил перед правоохранительными органами и главами муниципалитетов задачу по усилению мер безопасности на территории Калужской области.
В регионе уже введен режим повышенной готовности. Владислав Шапша поручил задействовать все доступные ресурсы для обеспечения безопасности: к работе будут привлечены добровольцы, члены добровольных народных дружин, казаки и егеря. При необходимости к обеспечению порядка подключат сотрудников государственных и муниципальных органов власти. Губернатор потребовал использовать все силы и средства для защиты населения и оперативного реагирования на возможные угрозы.
Глава Новосибирская область просит сохранять хладнокровие
Власти Новосибирской области также усилили меры безопасности на территории региона, подчеркнул губернатор Андрей Травников. При этом он добавил, что оснований для паники среди населения нет, и призвал жителей сохранять хладнокровие и доверять исключительно официальным источникам информации. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации и координируют работу по предотвращению возможных угроз.
Травников также предположил, какую цель преследуют украинские военные, атакуя Россию в преддверии переговоров в Стамбуле. «Понятно, что террористы в первую очередь пытаются получить информационный эффект», — отметил губернатор.
Губернатор Липецкой области: враг рассчитывает на нашу панику
Все оперативные службы Липецкой области с 2 июня также переведены в режим повышенной готовности из-за серии терактов в российских регионах, которые совершили ВСУ. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в регионе усилены меры безопасности и во время действия «желтого» или «красного» уровней террористической опасности, мероприятия будут ограничены.
«Прошу жителей с пониманием отнестись к работе силовых ведомств и сохранять спокойствие. Паника — то, на что рассчитывает враг. Мы не дадим ему этого удовольствия», — заявил глава региона.
Отмечается, что дополнительные силы полиции и Росгвардии будут задействованы для патрулирования общественных мест, объектов транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Органы власти напоминают гражданам о необходимости соблюдать инструкции сотрудников правоохранительных органов и следить за официальными сообщениями.
Поводом для ужесточения мер стали ночные удары по железнодорожным мостам и переездам, а также атаки беспилотников на города Сибири, в результате которых, по данным властей, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей, включая детей. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Тульская область: усиление безопасности и другие поручения властей
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев распорядился усилить меры безопасности в регионе после недавних атак дронов ВСУ в Брянской и Курской областях. Об этом глава региона сообщил 2 июня на оперативном совещании.
«В связи с происшествиями, которые произошли в Брянской и Курской областях, будут усилены меры безопасности в регионе», — написал Миляев в Telegram. Он поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства, министерству региональной безопасности совместно с РЖД, УМВД России по Тульской области и Росгвардией провести обследование мостов и путепроводов, проверить исправность систем видеонаблюдения на этих объектах, а также усилить меры безопасности и антитеррористической защищенности на автовокзалах, автостанциях, социальных объектах, объектах с круглосуточным пребыванием людей, а также на объектах экономики, ресурсоснабжения и критически важной инфраструктуры.
Власти региона также приняли решение о проведении комплексных проверок на транспортных объектах и инфраструктуре жизнеобеспечения. Особое внимание будет уделено объектам с массовым пребыванием людей и местам стратегического значения. Контроль за выполнением поручений губернатора возложен на профильные министерства и силовые структуры.
Инструкция по безопасности от иркутского губернатора
Глава Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал рекомендации для жителей региона на случай возможных атак украинских дронов. При обнаружении БПЛА он посоветовал немедленно покинуть зону его видимости и, по возможности, укрыться в здании или под деревом. «При резком снижении высоты или сбросе боеприпаса — отбегайте в сторону, лягте на землю, за бордюр или в канаву, закройте голову руками. При падении БПЛА не прикасайтесь к нему или его частям — они могут быть взрывоопасны или ядовиты», — говорится в рекомендации оперштаба.
Также жителям Иркутской области настоятельно советуют не публиковать в социальных сетях и мессенджерах фото или видео работы средств противовоздушной обороны, а также воздержаться от обсуждения подобных инцидентов в интернете. Власти подчеркивают, что распространение подобных данных может представлять угрозу безопасности населения и затруднить работу экстренных служб.
Самарская область готова помогать
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших в результате подрывов мостов в Брянской и Курской областях, произошедших 2 июня. По его словам, регион готов предоставить всестороннюю помощь пострадавшим и приграничным территориям. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Сегодня в Брянской и Курской областях из-за подрывов на мостах пострадали мирные жители. Это трагедия для всей страны. От имени жителей Самарской области выражаю соболезнования семьям погибших. <...> Самарская область готова оказать всю необходимую помощь — медицинскую, гуманитарную и иную поддержку приграничным регионам», — уточнил глава региона Федорищев, попросив горожан также сохранять бдительность.
Гладков объявил о внеплановы учениях в Белгороде
В Белгородской области начались внеплановые учения по гражданской обороне. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. Отмечается, что в ходе мероприятий специалисты отрабатывают процедуры информирования населения, эвакуации граждан из потенциально опасных районов, а также координацию работы пунктов временного размещения.
Ранее, в ночь на 2 июня, регион подвергся атаке украинского беспилотника «Баба-Яга». Дрон был успешно сбит, пострадавших не оказалось. В связи с произошедшим глава области лично встретился с жителями населенного пункта, подвергшегося атаке.
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