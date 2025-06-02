Shot: девушка из Пензы неожиданно для себя родила в туалете офиса

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Девушка девять месяцев не подозревала, что беременна
Девушка девять месяцев не подозревала, что беременна Фото:

Девушка из Пензы не знала о своей беременности и внезапно родила в туалете московского офиса. Об этом сообщает telegram- канал Shot.

«Девушка с лишним весом девять месяцев не замечала, что беременна, и внезапно родила в туалете московского офиса», — пишет Shot. Там добавили, что однажды утром девушка почувствовала себя плохо на рабочем месте и пошла в туалет, где родила девочку. В шоковом состоянии она полтора часа не пускала никого в кабинку. Когда она открыла дверь, малышка была мертва, и медики смогли только констатировать смерть младенца.

Девушка также рассказала, что не подозревала о своей беременности и думала, что у нее проблемы со щитовидной железой. Она отметила, что еще девять месяцев назад была худой, но вдруг стала стремительно набирать вес. 

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Девушка из Пензы не знала о своей беременности и внезапно родила в туалете московского офиса. Об этом сообщает telegram- канал Shot. «Девушка с лишним весом девять месяцев не замечала, что беременна, и внезапно родила в туалете московского офиса», — пишет Shot. Там добавили, что однажды утром девушка почувствовала себя плохо на рабочем месте и пошла в туалет, где родила девочку. В шоковом состоянии она полтора часа не пускала никого в кабинку. Когда она открыла дверь, малышка была мертва, и медики смогли только констатировать смерть младенца. Девушка также рассказала, что не подозревала о своей беременности и думала, что у нее проблемы со щитовидной железой. Она отметила, что еще девять месяцев назад была худой, но вдруг стала стремительно набирать вес. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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