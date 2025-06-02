Shot: девушка из Пензы неожиданно для себя родила в туалете офиса

Девушка из Пензы не знала о своей беременности и внезапно родила в туалете московского офиса. Об этом сообщает telegram- канал Shot.
«Девушка с лишним весом девять месяцев не замечала, что беременна, и внезапно родила в туалете московского офиса», — пишет Shot. Там добавили, что однажды утром девушка почувствовала себя плохо на рабочем месте и пошла в туалет, где родила девочку. В шоковом состоянии она полтора часа не пускала никого в кабинку. Когда она открыла дверь, малышка была мертва, и медики смогли только констатировать смерть младенца.
Девушка также рассказала, что не подозревала о своей беременности и думала, что у нее проблемы со щитовидной железой. Она отметила, что еще девять месяцев назад была худой, но вдруг стала стремительно набирать вес.
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