Путину понравилась идея создания Всероссийской службы помощи семье

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Путин одобрил инициативу создания учреждение Всероссийской службы по оказанию помощи семьям
Путин одобрил инициативу создания учреждение Всероссийской службы по оказанию помощи семьям Фото:

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании Всероссийской службы помощи семье на базе действующей инспекции по профилактике социального сиротства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания с участием главы государства и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Очень важно сохранить это внимание, эту координацию, это сопровождение, обучение. И я очень прошу Вашего решения преобразовать Всероссийскую инспекцию, которую Вы поручили провести, во Всероссийскую службу помощи семье», — попросила главу государства Львова-Белова, отчитываясь результатами работы Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, проведенной по его поручению. Владимир Путин положительно оценил предложенную инициативу.

Владимир Путин положительно оценил предложенную инициативу, отметив ее значимость и эффективность. «Очень нужная, кстати говоря, интересная и, судя по всему, результативная работа», — заявил глава РФ.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел рабочую встречу с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. На встрече с президентом омбудсмен сообщила, что за десятимесячный период проведения инспекций количество детей, одновременно находящихся в детских домах и приютах, уменьшилось на 10,2 процента.

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании Всероссийской службы помощи семье на базе действующей инспекции по профилактике социального сиротства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания с участием главы государства и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. «Очень важно сохранить это внимание, эту координацию, это сопровождение, обучение. И я очень прошу Вашего решения преобразовать Всероссийскую инспекцию, которую Вы поручили провести, во Всероссийскую службу помощи семье», — попросила главу государства Львова-Белова, отчитываясь результатами работы Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, проведенной по его поручению. Владимир Путин положительно оценил предложенную инициативу. Владимир Путин положительно оценил предложенную инициативу, отметив ее значимость и эффективность. «Очень нужная, кстати говоря, интересная и, судя по всему, результативная работа», — заявил глава РФ. Ранее стало известно, что Владимир Путин провел рабочую встречу с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. На встрече с президентом омбудсмен сообщила, что за десятимесячный период проведения инспекций количество детей, одновременно находящихся в детских домах и приютах, уменьшилось на 10,2 процента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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