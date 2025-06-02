Что происходит во дворце в Стамбуле перед началом переговоров РФ и Украины. Фоторепортаж

МИД Турции: переговоры РФ и Украины начнутся после 13:00 по МСК
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Переговоры между РФ и Украиной пройдут в Стамбуле во дворце Чираган
Переговоры между РФ и Украиной пройдут в Стамбуле во дворце Чираган Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Второй этап переговоров между Россией и Украиной состоится во дворце Чираган в Стамбуле. В районе, где пройдет встреча делегаций, значительно усилены меры безопасности как на суше, так и на воде. На прилегающих к дворцу улицах увеличено присутствие сотрудников полиции, выставлены дополнительные патрули и дежурят несколько автомобилей правоохранительных органов. В акватории Босфора около дворца круглосуточно несут службу три полицейских катера и два судна береговой охраны. Подробности в фоторепортаже URA.RU.

Делегацию Российской Федерации возглавит помощник президента Владимир Мединский, ранее руководивший российской переговорной группой в Стамбуле весной 2022 года. Украинскую сторону на предстоящей встрече будет представлять министр обороны Рустем Умеров. Предыдущий, первый за последние три года раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел 16 мая. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию подготовки к грядущему событию.

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Второй этап переговоров между Россией и Украиной состоится во дворце Чираган в Стамбуле. В районе, где пройдет встреча делегаций, значительно усилены меры безопасности как на суше, так и на воде. На прилегающих к дворцу улицах увеличено присутствие сотрудников полиции, выставлены дополнительные патрули и дежурят несколько автомобилей правоохранительных органов. В акватории Босфора около дворца круглосуточно несут службу три полицейских катера и два судна береговой охраны. Подробности в фоторепортаже URA.RU. Делегацию Российской Федерации возглавит помощник президента Владимир Мединский, ранее руководивший российской переговорной группой в Стамбуле весной 2022 года. Украинскую сторону на предстоящей встрече будет представлять министр обороны Рустем Умеров. Предыдущий, первый за последние три года раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел 16 мая. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию подготовки к грядущему событию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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