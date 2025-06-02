Второй этап переговоров между Россией и Украиной состоится во дворце Чираган в Стамбуле. В районе, где пройдет встреча делегаций, значительно усилены меры безопасности как на суше, так и на воде. На прилегающих к дворцу улицах увеличено присутствие сотрудников полиции, выставлены дополнительные патрули и дежурят несколько автомобилей правоохранительных органов. В акватории Босфора около дворца круглосуточно несут службу три полицейских катера и два судна береговой охраны. Подробности в фоторепортаже URA.RU.
Делегацию Российской Федерации возглавит помощник президента Владимир Мединский, ранее руководивший российской переговорной группой в Стамбуле весной 2022 года. Украинскую сторону на предстоящей встрече будет представлять министр обороны Рустем Умеров. Предыдущий, первый за последние три года раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел 16 мая. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию подготовки к грядущему событию.
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