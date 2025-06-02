Conversation: после выборов в Польше Украина может лишиться поддержки

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В Польше прошли выборы президента
В Польше прошли выборы президента Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша может пересмотреть свою политику поддержки Украины после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах. Об этом сообщает издание Conversation.

«Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО», — говорится в материале Conversation. Авторы публикации отмечают, что такой исход голосования может негативно сказаться на перспективах Киева.

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре выборов, набрав 50,89% голосов. Его главным соперником был — представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский. Он получил 49,11%. Итоги были опубликованы после обработки всех бюллетеней на официальном сайте польского избиркома.

Ранее Навроцкий неоднократно выступал с критикой в адрес украинских беженцев и высказывался против расширения сотрудничества с Украиной в рамках Евросоюза и НАТО. Аналитики отмечают, что смена позиции Варшавы может отразиться на дипломатических и экономических отношениях двух стран.

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Польша может пересмотреть свою политику поддержки Украины после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах. Об этом сообщает издание Conversation. «Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО», — говорится в материале Conversation. Авторы публикации отмечают, что такой исход голосования может негативно сказаться на перспективах Киева. Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре выборов, набрав 50,89% голосов. Его главным соперником был — представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский. Он получил 49,11%. Итоги были опубликованы после обработки всех бюллетеней на официальном сайте польского избиркома. Ранее Навроцкий неоднократно выступал с критикой в адрес украинских беженцев и высказывался против расширения сотрудничества с Украиной в рамках Евросоюза и НАТО. Аналитики отмечают, что смена позиции Варшавы может отразиться на дипломатических и экономических отношениях двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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