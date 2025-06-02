Алиханов выдвинул иностранному бизнесу условия для возвращения в Россию

Иностранные компании смогут вернуться на российский рынок только при соблюдении условий локализации и партнерства с местными игроками. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
«Если кто-то хочет заходить обратно — пожалуйста, но только с российскими партнерами, только с российским контролем», — передает его слова РБК. Он подчеркнул, что бизнес должен передавать технологии и обеспечивать полный производственный цикл на территории России.
Алиханов отметил, что упрощенного входа для зарубежных компаний не предусмотрено. Западные компании следят за ростом российского рынка, но официальных запросов о возврате пока не поступало, также рассказал Алиханов.
Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, создающий условия для возвращения иностранного бизнеса в РФ. Документ позволит им выкупать ранее проданные активы, передает «Ридус».
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