Алиханов выдвинул иностранному бизнесу условия для возвращения в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алиханов заявил, что власти не получали заявок от иностранного бизнеса
Алиханов заявил, что власти не получали заявок от иностранного бизнеса Фото:

Иностранные компании смогут вернуться на российский рынок только при соблюдении условий локализации и партнерства с местными игроками. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Если кто-то хочет заходить обратно — пожалуйста, но только с российскими партнерами, только с российским контролем», — передает его слова РБК. Он подчеркнул, что бизнес должен передавать технологии и обеспечивать полный производственный цикл на территории России.

Алиханов отметил, что упрощенного входа для зарубежных компаний не предусмотрено. Западные компании следят за ростом российского рынка, но официальных запросов о возврате пока не поступало, также рассказал Алиханов.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, создающий условия для возвращения иностранного бизнеса в РФ. Документ позволит им выкупать ранее проданные активы, передает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иностранные компании смогут вернуться на российский рынок только при соблюдении условий локализации и партнерства с местными игроками. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. «Если кто-то хочет заходить обратно — пожалуйста, но только с российскими партнерами, только с российским контролем», — передает его слова РБК. Он подчеркнул, что бизнес должен передавать технологии и обеспечивать полный производственный цикл на территории России. Алиханов отметил, что упрощенного входа для зарубежных компаний не предусмотрено. Западные компании следят за ростом российского рынка, но официальных запросов о возврате пока не поступало, также рассказал Алиханов. Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, создающий условия для возвращения иностранного бизнеса в РФ. Документ позволит им выкупать ранее проданные активы, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...