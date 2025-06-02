Дочь победившего на выборах президента Польши Кароля Навроцкого Кася привлекла к себе большее внимание общественности, чем ее отец. Причиной такого интереса стали ее гримасы во время победной речи нового польского лидера. Видео распространилось в социальных сетях.
На опубликованных кадрах девочка гримасничала, активно жестикулировала руками, улыбалась, изображала забавные жесты и показывала сердце во время выступления Навроцкого. Видеоролики с ее эмоциональной реакцией набрали около 15 миллионов просмотров в TikTok менее чем за 24 часа.
В Польше завершился второй тур президентских выборов. Навроцкий получил почти 51% голосов избирателей. В то же время в России против него возбуждено уголовное дело, и он находится в розыске.
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