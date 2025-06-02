Дочь нового президента Польши Навроцкого обошла отца по популярности в соцсетях. Видео

Ролик с дочерью нового президента Польши завирусился в соцсетях Европы
© Служба новостей «URA.RU»
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Навроцкий одержал победу на выборах в Польше
Навроцкий одержал победу на выборах в Польше Фото:

Дочь победившего на выборах президента Польши Кароля Навроцкого Кася привлекла к себе большее внимание общественности, чем ее отец. Причиной такого интереса стали ее гримасы во время победной речи нового польского лидера. Видео распространилось в социальных сетях. 

На опубликованных кадрах девочка гримасничала, активно жестикулировала руками, улыбалась, изображала забавные жесты и показывала сердце во время выступления Навроцкого. Видеоролики с ее эмоциональной реакцией набрали около 15 миллионов просмотров в TikTok менее чем за 24 часа.

В Польше завершился второй тур президентских выборов. Навроцкий получил почти 51% голосов избирателей. В то же время в России против него возбуждено уголовное дело, и он находится в розыске.

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Дочь победившего на выборах президента Польши Кароля Навроцкого Кася привлекла к себе большее внимание общественности, чем ее отец. Причиной такого интереса стали ее гримасы во время победной речи нового польского лидера. Видео распространилось в социальных сетях.  На опубликованных кадрах девочка гримасничала, активно жестикулировала руками, улыбалась, изображала забавные жесты и показывала сердце во время выступления Навроцкого. Видеоролики с ее эмоциональной реакцией набрали около 15 миллионов просмотров в TikTok менее чем за 24 часа. В Польше завершился второй тур президентских выборов. Навроцкий получил почти 51% голосов избирателей. В то же время в России против него возбуждено уголовное дело, и он находится в розыске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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