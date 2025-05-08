Россия и Китай призвали не ухудшать безопасность других стран ради собственной

Страны не должны укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Об этом сообщается в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
«Обеспечение государствами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств», — говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении. Кроме того, Россия и Китай обращаются к международному сообществу с призывом соблюдать принцип равной и неделимой безопасности как на глобальном, так и на региональном уровнях.
Стороны подчеркивают необходимость прилагать максимальные усилия для предотвращения конфликтов между государствами. Россия и Китай также настаивают на формировании всеобъемлющей, комплексной и устойчивой системы безопасности в мире на основе коллективного взаимодействия.
Совместное заявление было опубликовано после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны договорились о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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