Россия и Китай призвали не ухудшать безопасность других стран ради собственной

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Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по итогам переговоров
Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по итогам переговоров Фото:

Страны не должны укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Об этом сообщается в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

«Обеспечение государствами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств», — говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении. Кроме того, Россия и Китай обращаются к международному сообществу с призывом соблюдать принцип равной и неделимой безопасности как на глобальном, так и на региональном уровнях.

Стороны подчеркивают необходимость прилагать максимальные усилия для предотвращения конфликтов между государствами. Россия и Китай также настаивают на формировании всеобъемлющей, комплексной и устойчивой системы безопасности в мире на основе коллективного взаимодействия.

Совместное заявление было опубликовано после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны договорились о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

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Страны не должны укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Об этом сообщается в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики. «Обеспечение государствами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств», — говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении. Кроме того, Россия и Китай обращаются к международному сообществу с призывом соблюдать принцип равной и неделимой безопасности как на глобальном, так и на региональном уровнях. Стороны подчеркивают необходимость прилагать максимальные усилия для предотвращения конфликтов между государствами. Россия и Китай также настаивают на формировании всеобъемлющей, комплексной и устойчивой системы безопасности в мире на основе коллективного взаимодействия. Совместное заявление было опубликовано после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны договорились о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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