Под Киевом мужчина расстрелял несколько человек

Преступник не был задержан
В селе Софиевская Борщаговка возле Киева неизвестный мужчина открыл огонь по людям. Об этом сообщает полиция Киевской области.
«Неизвестный расстрелял нескольких человек», — пишет telegram-канал ведомства. По предварительным данным, есть погибшие, но точное число пока не сообщают. Полиция разыскивает преступника, который скрылся с места происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.