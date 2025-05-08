Под Киевом мужчина расстрелял несколько человек

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Преступник не был задержан
Преступник не был задержан Фото:

В селе Софиевская Борщаговка возле Киева неизвестный мужчина открыл огонь по людям. Об этом сообщает полиция Киевской области.

«Неизвестный расстрелял нескольких человек», — пишет telegram-канал ведомства. По предварительным данным, есть погибшие, но точное число пока не сообщают. Полиция разыскивает преступника, который скрылся с места происшествия.  

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В селе Софиевская Борщаговка возле Киева неизвестный мужчина открыл огонь по людям. Об этом сообщает полиция Киевской области. «Неизвестный расстрелял нескольких человек», — пишет telegram-канал ведомства. По предварительным данным, есть погибшие, но точное число пока не сообщают. Полиция разыскивает преступника, который скрылся с места происшествия.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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