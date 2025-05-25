Командир Прокопенко пожаловался, что среди вернувшихся из плена нет азовцев*

Командир украинского формирования «Азов» (Террористическая организация, запрещена в России) Денис Прокопенко выразил недовольство тем, что среди возвращенных на Украину из российского плена военнопленных нет представителей его подразделения. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
«Ни одного азовца. Среди тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Это выглядит как издевательство», — заявил комбриг в интервью украинскому изданию. Он отметил, будто не верит, что отсутствие бойцов «Азова» в списках обмена связано исключительно с позицией России
Прокопенко также обвинил украинские власти в отсутствии интереса к возвращению бойцов его подразделения. По его мнению, обменом пленных «неэффективно занимаются одни и те же люди» уже четвертый год подряд.
В Стамбуле 16 мая прошли переговоры между представителями из России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Во время диалога стороны договорились о проведении обмена «1000 на 1000».
Обмен начался 23 мая. В первый день домой вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц, после были освобождены еще 307 российских военнослужащих, 25 мая — оставшиеся 303 человека, передает Vse42.ru. Как отметил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, стороны полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле.
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, сообщили о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и участников батальона «Азов». По их словам, в неволе они сталкивались с серьезными избиениями, унижениями и испытывали значительное психологическое давление.
* Организация признана террористической по решению Верховного суда РФ
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