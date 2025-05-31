Степашин предсказал будущее Украины

Сергей Степашин: Украина должна оставаться мирной и независимой
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Степашин выразил огорчение нынешней ситуацией на Украине
Степашин выразил огорчение нынешней ситуацией на Украине Фото:

Возглавляющий Российский книжный союз Сергей Степашин выразил мнение, что в будущем Украина может вернуться к состоянию, в котором она находилась в советский период. Тогда она была мирным государством, известным своим выдающимся футболом и достойными гражданами. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. 

«Такой, какой я помню ее в Советском Союзе. Мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми», — ответил Степашин на вопрос агентства о том, каким он представляет будущее Украины. Глава книжного союза отметил, что нынешняя ситуация в стране является настоящей трагедией и несчастьем.

Степашин заявил, что не исключает возможности сохранения Украиной своего суверенитета. По его словам, у России не было намерения полностью захватить украинскую территорию, подобные цели изначально не ставились. Он напомнил, что президент России Владимир Путин с самого начала специальной военной операции подчеркивал, что речь идет о невступлении Украины в НАТО.

Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог признавал, что обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на восток является обоснованной. Кроме того, он подчеркивал отсутствие единства в альянсе по вопросу членства Украины.

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Возглавляющий Российский книжный союз Сергей Степашин выразил мнение, что в будущем Украина может вернуться к состоянию, в котором она находилась в советский период. Тогда она была мирным государством, известным своим выдающимся футболом и достойными гражданами. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.  «Такой, какой я помню ее в Советском Союзе. Мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми», — ответил Степашин на вопрос агентства о том, каким он представляет будущее Украины. Глава книжного союза отметил, что нынешняя ситуация в стране является настоящей трагедией и несчастьем. Степашин заявил, что не исключает возможности сохранения Украиной своего суверенитета. По его словам, у России не было намерения полностью захватить украинскую территорию, подобные цели изначально не ставились. Он напомнил, что президент России Владимир Путин с самого начала специальной военной операции подчеркивал, что речь идет о невступлении Украины в НАТО. Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог признавал, что обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на восток является обоснованной. Кроме того, он подчеркивал отсутствие единства в альянсе по вопросу членства Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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