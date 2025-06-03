Более 600 тысяч человек остались без света после ночной атаки ВСУ в Запорожской области

Губернатор Балицкий: 457 населенных пунктов Запорожья остались без света
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Более 450 населенных пунктов остаются без света в Запорожской области (архивное фото)
Более 450 населенных пунктов остаются без света в Запорожской области (архивное фото) Фото:

После атаки дронов ВСУ в Запорожской области без электроснабжения остаются 457 населенных пунктов. По данным губернатора Евгения Балицкого, перебои с подачей электроэнергии затронули свыше 600 тысяч потребителей.

«Без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 000 абонентов. На месте работают энергетики и сотрудники МЧС России по Запорожской области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. 

Беспилотники ВСУ атаковали регион в ночь на 3 июня. В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование на севере Запорожской области. Регион остался полностью без электроэнергии, больницы переведены на резервные источники питания.

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После атаки дронов ВСУ в Запорожской области без электроснабжения остаются 457 населенных пунктов. По данным губернатора Евгения Балицкого, перебои с подачей электроэнергии затронули свыше 600 тысяч потребителей. «Без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 000 абонентов. На месте работают энергетики и сотрудники МЧС России по Запорожской области», — написал Балицкий в своем telegram-канале.  Беспилотники ВСУ атаковали регион в ночь на 3 июня. В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование на севере Запорожской области. Регион остался полностью без электроэнергии, больницы переведены на резервные источники питания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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