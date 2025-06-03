Более 600 тысяч человек остались без света после ночной атаки ВСУ в Запорожской области

После атаки дронов ВСУ в Запорожской области без электроснабжения остаются 457 населенных пунктов. По данным губернатора Евгения Балицкого, перебои с подачей электроэнергии затронули свыше 600 тысяч потребителей.
«Без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 000 абонентов. На месте работают энергетики и сотрудники МЧС России по Запорожской области», — написал Балицкий в своем telegram-канале.
Беспилотники ВСУ атаковали регион в ночь на 3 июня. В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование на севере Запорожской области. Регион остался полностью без электроэнергии, больницы переведены на резервные источники питания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.