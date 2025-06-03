NYT: НАТО изучат свои слабые места из-за украинских дронов

Украинские удары беспилотниками по российским военным аэродромам побудили государства НАТО пересмотреть уязвимые стороны собственной обороны. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).
«Чиновник по вопросам обороны в одной из стран НАТО в Европе заявил, что удары Украины уже привели к дискуссиям о том, следует ли союзникам пересмотреть свои слабые места», — написала газета. Эксперт Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэл Бендетт, отметил, что атака ВСУ показала Вашингтону, насколько серьезную угрозу представляют беспилотники для американских военных баз — особенно крупных объектов с большим количеством самолетов, где подобные удары возможны в любой момент. По его словам, сейчас у США вряд ли есть комплексная защита от таких атак.
Эксперт по беспилотным системам из Корнелльского университета Джеймс Паттон Роджерс добавил, что западные государства особенно уязвимы. Это связано с большим числом своих военных баз за рубежом.
Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удары по военным аэродромам, расположенным в различных регионах России. В числе целей оказались объекты, находящиеся в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
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