Четыре украинских БПЛА сбили над Белгородом

Инцидент произошел в период с 08:40 до 09:50
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Дежурные расчеты ПВО зафиксировали и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны ТАСС. Инцидент произошел в период с 08:40 до 09:50 по московскому времени. Все аппараты были сбиты до того, как смогли нанести какой-либо ущерб на территории региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.