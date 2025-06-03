Четыре украинских БПЛА сбили над Белгородом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент произошел в период с 08:40 до 09:50
Инцидент произошел в период с 08:40 до 09:50 Фото:

Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Дежурные расчеты ПВО зафиксировали и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны ТАСС. Инцидент произошел в период с 08:40 до 09:50 по московскому времени. Все аппараты были сбиты до того, как смогли нанести какой-либо ущерб на территории региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «Дежурные расчеты ПВО зафиксировали и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны ТАСС. Инцидент произошел в период с 08:40 до 09:50 по московскому времени. Все аппараты были сбиты до того, как смогли нанести какой-либо ущерб на территории региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...