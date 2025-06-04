Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что украинская армия ударила по Крымскому мосту. Однако, несмотря на ранние заявления противника, атака не нанесла объекту повреждений. Помимо прочего, по словам Пескова, после теракта ВСУ в Иркутской и Мурманской областях, где причастным оказался челябинец Артем Тимофеев, силовики сделают все возможное для раскрытия обстоятельств. Другие главные заявления пресс-секретаря президента — в материале URA.RU.
Кремль подтвердил удар ВСУ по Крымскому мосту
Дмитрий Песков подтвердил, что 3 июня украинская армия устроила взрыв на Крымском мосту. Объект не получил повреждений и продолжает функционировать в штатном режиме, отметил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос относительно заявлений украинской стороны о якобы успешности атаки.
Песков подчеркнул, что киевские власти продолжают нападать на гражданскую инфраструктуру в России. Однако страна предпринимает все необходимые меры предосторожности, «исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима».
Расследование терактов в Иркутской и Мурманской областях
Силовые ведомства приложат максимальные усилия для раскрытия обстоятельств терактов в Иркутской и Мурманской областях. Таким образом Песков ответил на вопрос о возможном содействии казахстанских правоохранителей в задержании Артема Тимофеева из Челябинска, грузовые автомобили которого доставили беспилотники в указанные регионы. На данный момент известно, что мужчина сбежал из города незадолго до совершения атаки.
Иркутян предложили наградить за сбитые дроны ВСУ в регионе
В Кремле пока не поступал вопрос о награждении водителей в Иркутской области, которые 1 июня при помощи подручных средств сбили беспилотники ВСУ, атаковавшие регион. «Если поступят, будут рассмотрены», — отметил пресс-секретарь главы России.
Ранее подобные запросы готовили в Госдуме. Их планируется отправить в МЧС и Минобороны. Инициатива принадлежит председателю комитета по социальной политике Ярославу Нилову.
Когда пройдет третий раунд мирных переговоров
Третий этап переговоров между Россией и Украиной состоится после того, как стороны внимательно изучат проекты меморандумов о прекращении огня, заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что для этого обеим странам понадобится время. Напомним, прошлая встреча прошла 2 июня в Стамбуле.
Насколько часто должны проводиться переговоры
В этом случае, скорее всего, невозможно установить четкую периодичность встреч. Стандартизировать этот процесс трудно, потому что регулярность переговоров определяется степенью готовности каждой из сторон к продолжению диалога, заявил Песков. По его словам, контакты осуществляются по мере готовности, и в ходе этих встреч уже будет вырабатываться приемлемый график дальнейших бесед.
Ликвидация последствий ЧП в Брянской области
Вопрос о ликвидации последствий обрушения моста и последующего крушения поезда в Брянской области включен в повестку президента РФ Владимира Путина на предстоящем совещании. Информацию подтвердил Дмитрий Песков.
Мораторий на смертную казнь
Песков заявил, что позиция Владимира Путина по вопросу отмены моратория на смертную казнь остается прежней и не подвергалась изменениям. Таким образом он ответил на вопросы, связанные с обсуждением в обществе возможного возвращения смертной казни после череды терактов.
Ранее депутат Сергей Миронов из «Справедливой России» призвал президента РФ пересмотреть позицию Конституционного суда (КС) по смертной казни. Он заявил, что мораторий следует отменить из-за новых угроз безопасности.
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