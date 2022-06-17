Российские власти изменили позицию по вступлению Украины в ЕС

17 июня 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прокомментировал решение Украины вступить в ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против вступления Украины в Европейский союз. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума. «ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Мы ничего не имеем против присоединения Украины к Евросоюзу», — сказал Путин, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Ранее о том, что российское руководство сомневается в безобидности вступления Украины в Евросоюз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что желание Киева небезобидно. Киев подал заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре в конце февраля этого года, заявку страны зарегистрировали. В июне Еврокомиссия рекомендовала дать Украине этот статус. Однако с рядом условий, которые Киев должен выполнить, дополняет «Национальная служба новостей». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что при других условиях Украина не могла бы быть кандидатом, передает «Федеральное агентство новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против вступления Украины в Европейский союз. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума. «ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Мы ничего не имеем против присоединения Украины к Евросоюзу», — сказал Путин, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Ранее о том, что российское руководство сомневается в безобидности вступления Украины в Евросоюз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что желание Киева небезобидно. Киев подал заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре в конце февраля этого года, заявку страны зарегистрировали. В июне Еврокомиссия рекомендовала дать Украине этот статус. Однако с рядом условий, которые Киев должен выполнить, дополняет «Национальная служба новостей». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что при других условиях Украина не могла бы быть кандидатом, передает «Федеральное агентство новостей».