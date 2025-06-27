Посла Германии Александра Ламбсдорфа срочно вызвали в Россию

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Ламбсдорф был вызван в МИД РФ
Ламбсдорф был вызван в МИД РФ Фото:

В пятницу МИД РФ вызвал в ведомство посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа. Об этом рассказали в министерстве.

«Посол ФРГ вызван сегодня в МИД РФ», — сказали в ведомстве. Их слова передает РИА Новости.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Ламбсдорфа вызовут для предъявления ответных мер на действия Берлина в отношении представителей российских СМИ. Поводом для вызова посла Германии послужили действия немецких властей в отношении российских журналистов, которые Москва расценивает как произвольные. Она отметила, что призывы российской стороны соблюдать добросовестно международные обязательства по защите свободы СМИ и обеспечению множественности точек зрения остаются без внимания со стороны Берлина.

Ранее Захарова сообщила, что российские власти изучают варианты введения ответных мер в отношении представителей немецких СМИ, осуществляющих деятельность в Москве. Такое обсуждение связано с действиями германских правоохранительных органов в отношении Сергея Феоктистова, руководителя немецкого представительства медиагруппы «Россия сегодня». Ранее сотрудники полиции Германии провели обыск в квартире семьи Феоктистова в Берлине, в ходе которого были изъяты паспорта у его жены и несовершеннолетней дочери.

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В пятницу МИД РФ вызвал в ведомство посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа. Об этом рассказали в министерстве. «Посол ФРГ вызван сегодня в МИД РФ», — сказали в ведомстве. Их слова передает РИА Новости. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Ламбсдорфа вызовут для предъявления ответных мер на действия Берлина в отношении представителей российских СМИ. Поводом для вызова посла Германии послужили действия немецких властей в отношении российских журналистов, которые Москва расценивает как произвольные. Она отметила, что призывы российской стороны соблюдать добросовестно международные обязательства по защите свободы СМИ и обеспечению множественности точек зрения остаются без внимания со стороны Берлина. Ранее Захарова сообщила, что российские власти изучают варианты введения ответных мер в отношении представителей немецких СМИ, осуществляющих деятельность в Москве. Такое обсуждение связано с действиями германских правоохранительных органов в отношении Сергея Феоктистова, руководителя немецкого представительства медиагруппы «Россия сегодня». Ранее сотрудники полиции Германии провели обыск в квартире семьи Феоктистова в Берлине, в ходе которого были изъяты паспорта у его жены и несовершеннолетней дочери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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