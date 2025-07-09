В МИДе объяснили посторонний шум во время брифинга Захаровой

Шум во время брифинга Захаровой был связан с аварией в здании МИД
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В результате аварии системы были приведены в действие, что и стало причиной громкого фона
В результате аварии системы были приведены в действие, что и стало причиной громкого фона Фото:

Источник шума во время онлайн-брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой был связан с аварийной ситуацией в первом корпусе ведомства. Звук был отчетливо слышен в эфире.

Как пояснил источник ТАСС в управлении по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел, в подвальных помещениях здания произошло подтопление, что привело к автоматическому срабатыванию систем пожаротушения. В результате аварии системы были приведены в действие, что и стало причиной громкого фона, попавшего в эфир брифинга. Звук сохранялся на протяжении примерно 20 минут, когда Захарова отвечала на вопросы прессы.

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Источник шума во время онлайн-брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой был связан с аварийной ситуацией в первом корпусе ведомства. Звук был отчетливо слышен в эфире. Как пояснил источник ТАСС в управлении по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел, в подвальных помещениях здания произошло подтопление, что привело к автоматическому срабатыванию систем пожаротушения. В результате аварии системы были приведены в действие, что и стало причиной громкого фона, попавшего в эфир брифинга. Звук сохранялся на протяжении примерно 20 минут, когда Захарова отвечала на вопросы прессы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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