В МИДе объяснили посторонний шум во время брифинга Захаровой

Источник шума во время онлайн-брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой был связан с аварийной ситуацией в первом корпусе ведомства. Звук был отчетливо слышен в эфире.
Как пояснил источник ТАСС в управлении по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел, в подвальных помещениях здания произошло подтопление, что привело к автоматическому срабатыванию систем пожаротушения. В результате аварии системы были приведены в действие, что и стало причиной громкого фона, попавшего в эфир брифинга. Звук сохранялся на протяжении примерно 20 минут, когда Захарова отвечала на вопросы прессы.
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