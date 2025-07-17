Медведев назвал Запад пособником Гитлера

Медведев: довоенный Запад поддерживал нацистский режим
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Запад поддерживал идеологию Гитлера, заявил Дмитрий Медведев
Запад поддерживал идеологию Гитлера, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Старны запада поддерживали режим Гитлера, а затем делали все, чтобы идеология сохранилась. Данное заявление сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Сначала довоенный Запад пестовал и поддерживал нацистский режим Гитлера, а после поражения фашистов во Второй мировой войне приложил максимум усилий, чтобы эта идеология сохранилась», — заявил Медведев. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, именно это стало причиной такой терпимости к нацистским преступникам, которая происходит сейчас. В пример он привел тезис, связанный с тем, что, вместо реальной денацификации на территориях ответственности запада,  последние ограничились лишь формальными и поверхностными мерами.

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Старны запада поддерживали режим Гитлера, а затем делали все, чтобы идеология сохранилась. Данное заявление сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Сначала довоенный Запад пестовал и поддерживал нацистский режим Гитлера, а после поражения фашистов во Второй мировой войне приложил максимум усилий, чтобы эта идеология сохранилась», — заявил Медведев. Его слова приводит ТАСС. По его словам, именно это стало причиной такой терпимости к нацистским преступникам, которая происходит сейчас. В пример он привел тезис, связанный с тем, что, вместо реальной денацификации на территориях ответственности запада,  последние ограничились лишь формальными и поверхностными мерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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