Медведев назвал Запад пособником Гитлера

Старны запада поддерживали режим Гитлера, а затем делали все, чтобы идеология сохранилась. Данное заявление сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Сначала довоенный Запад пестовал и поддерживал нацистский режим Гитлера, а после поражения фашистов во Второй мировой войне приложил максимум усилий, чтобы эта идеология сохранилась», — заявил Медведев. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, именно это стало причиной такой терпимости к нацистским преступникам, которая происходит сейчас. В пример он привел тезис, связанный с тем, что, вместо реальной денацификации на территориях ответственности запада, последние ограничились лишь формальными и поверхностными мерами.
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