Медведев сообщил о новой силе, постепенно приобретающей власть на Украине

Медведев: власть Украины уходит к вооруженным формированиям
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев провел параллели между современным Киевом и Третьим рейхом
Медведев провел параллели между современным Киевом и Третьим рейхом Фото:

Власть Украины постепенно уходит к вооруженным формированиям. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Вооруженные формирования приобретают не только боевые, но и политические функции, а часть этих формирований, по сути, слабо подконтрольна государству», — сказал Медведев, выступая по случаю 80-летия Потсдамской конференции. Его слова передает ТАСС.

Медведев провел параллели между современным Киевом и Третьим рейхом, акцентируя внимание на милитаризации общества. Он также затронул вопрос о применимости критериев трех «Д» (демилитаризация, денацификация и демократизация), которые были сформулированы для Германии на Потсдамской конференции. Медведев выразил мнение, что подобные меры могут быть актуальны и для Украины в свете текущих событий и тенденций.

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Власть Украины постепенно уходит к вооруженным формированиям. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Вооруженные формирования приобретают не только боевые, но и политические функции, а часть этих формирований, по сути, слабо подконтрольна государству», — сказал Медведев, выступая по случаю 80-летия Потсдамской конференции. Его слова передает ТАСС. Медведев провел параллели между современным Киевом и Третьим рейхом, акцентируя внимание на милитаризации общества. Он также затронул вопрос о применимости критериев трех «Д» (демилитаризация, денацификация и демократизация), которые были сформулированы для Германии на Потсдамской конференции. Медведев выразил мнение, что подобные меры могут быть актуальны и для Украины в свете текущих событий и тенденций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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