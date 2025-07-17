Власть Украины постепенно уходит к вооруженным формированиям. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Вооруженные формирования приобретают не только боевые, но и политические функции, а часть этих формирований, по сути, слабо подконтрольна государству», — сказал Медведев, выступая по случаю 80-летия Потсдамской конференции. Его слова передает ТАСС.
Медведев провел параллели между современным Киевом и Третьим рейхом, акцентируя внимание на милитаризации общества. Он также затронул вопрос о применимости критериев трех «Д» (демилитаризация, денацификация и демократизация), которые были сформулированы для Германии на Потсдамской конференции. Медведев выразил мнение, что подобные меры могут быть актуальны и для Украины в свете текущих событий и тенденций.
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