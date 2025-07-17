Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел параллели между современной Украиной и Третьим рейхом. По его словам, несмотря на различия в масштабе, роли в мире и официальной идеологии, между двумя государствами есть «очевидное сходство».
«Культ коллаборационистских и нацистских идеологов, свастика и мертвые головы на военной форме и бронетехнике, другие отсылки к Третьему рейху», — сказал Медведев, выступая по случаю 80-летия Потсдамской конференции. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что Украину и нацистскую Германию объединяет кризис идентичности и использование нацистской символики. По его мнению, идеологическая политика Украины строится на «ненависти к соседу» и «призывах к борьбе до конца».
Еще одним пунктом сходства Медведев назвал несменяемость власти и проявления диктатуры в современной Украине. Он подчеркнул, что экономическая деградация также сближает нынешнюю ситуацию в стране с положением Германии в 1945 году. Отвечая на вопрос о возможности применения к Украине критериев «трех Д» — демилитаризации, денацификации и демократизации, разработанных для послевоенной Германии, Медведев заявил, что эти меры актуальны и сегодня. Он подчеркнул, что демилитаризация для Украины — это не наказание, а шанс выйти из статуса «пешки в чужих кровавых геополитических игрищах».
Медведев предложил добавить к демилитаризации, денацификации и демократизации еще одно требование — депаразитизацию (или дезинсекцию). Жители Украины должны научиться самостоятельно нести ответственность за свои поступки, иначе, как выразился политик, «у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться».
Потсдамская конференция, начавшаяся 17 июля 1945 года, стала последней встречей лидеров стран-союзников Второй мировой войны. На ней были определены новые границы в Европе, а также приняты решения о послевоенном устройстве Германии, включая ее демилитаризацию и денацификацию.
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