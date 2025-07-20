Shaman объяснил, почему в его клипе для «Интервидения» не оказалось Мизулиной

Shaman: Мизулина в клип не попала из-за решения режиссера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В новом клипе Shaman не снялась Мизулина
В новом клипе Shaman не снялась Мизулина Фото:

Певец Shaman (Ярослав Дронов), который будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение 2025», объяснил причину отсутствия главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в клипе на конкурсную песню «Прямо по сердцу». По словам артиста, решение исключить Мизулину из съемочного процесса принял режиссер клипа.

«Потому что так решил режиссер клипа», — заявил Shaman, уточнив, что обсуждение об участии Мизулиной велось во время беседы «Новая эра: Интервидение 2025» в VK Лектории на фестивале VK fest 2025 в Москве. Так он ответил на вопрос телеведущей Яны Чуриковой об участии главы «Лиги безопасного интернета».

Как заявил режиссер клипа Эльвин Фомин, на главную роль в видео проводился кастинг, по итогам которого была выбрана другая актриса. «У Екатерины, как я понимаю, другая работа», — подчеркнул он.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение 2025» пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин.

От России участником станет певец Shaman, а в состав международного жюри войдет Игорь Матвиенко. Путин отмечал, что музыкальный конкурс вызвал живой интерес и многие страны уже подтвердили свое участие.

Ранее певец опубликовал клип, с которым поедет на «Интервидение». Shaman подчеркнул, что участие в новом международном проекте воспринимает как большую ответственность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Shaman (Ярослав Дронов), который будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение 2025», объяснил причину отсутствия главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в клипе на конкурсную песню «Прямо по сердцу». По словам артиста, решение исключить Мизулину из съемочного процесса принял режиссер клипа. «Потому что так решил режиссер клипа», — заявил Shaman, уточнив, что обсуждение об участии Мизулиной велось во время беседы «Новая эра: Интервидение 2025» в VK Лектории на фестивале VK fest 2025 в Москве. Так он ответил на вопрос телеведущей Яны Чуриковой об участии главы «Лиги безопасного интернета». Как заявил режиссер клипа Эльвин Фомин, на главную роль в видео проводился кастинг, по итогам которого была выбрана другая актриса. «У Екатерины, как я понимаю, другая работа», — подчеркнул он. Международный музыкальный конкурс «Интервидение 2025» пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин. От России участником станет певец Shaman, а в состав международного жюри войдет Игорь Матвиенко. Путин отмечал, что музыкальный конкурс вызвал живой интерес и многие страны уже подтвердили свое участие. Ранее певец опубликовал клип, с которым поедет на «Интервидение». Shaman подчеркнул, что участие в новом международном проекте воспринимает как большую ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...