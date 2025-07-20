Shaman объяснил, почему в его клипе для «Интервидения» не оказалось Мизулиной

Певец Shaman (Ярослав Дронов), который будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение 2025», объяснил причину отсутствия главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в клипе на конкурсную песню «Прямо по сердцу». По словам артиста, решение исключить Мизулину из съемочного процесса принял режиссер клипа.
«Потому что так решил режиссер клипа», — заявил Shaman, уточнив, что обсуждение об участии Мизулиной велось во время беседы «Новая эра: Интервидение 2025» в VK Лектории на фестивале VK fest 2025 в Москве. Так он ответил на вопрос телеведущей Яны Чуриковой об участии главы «Лиги безопасного интернета».
Как заявил режиссер клипа Эльвин Фомин, на главную роль в видео проводился кастинг, по итогам которого была выбрана другая актриса. «У Екатерины, как я понимаю, другая работа», — подчеркнул он.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение 2025» пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин.
От России участником станет певец Shaman, а в состав международного жюри войдет Игорь Матвиенко. Путин отмечал, что музыкальный конкурс вызвал живой интерес и многие страны уже подтвердили свое участие.
Ранее певец опубликовал клип, с которым поедет на «Интервидение». Shaman подчеркнул, что участие в новом международном проекте воспринимает как большую ответственность.
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