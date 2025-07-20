Shaman опубликовал клип, с которым поедет на «Интервидение»

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Shaman представил клип для «Интервидения»
Shaman представил клип для «Интервидения» Фото:

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) представил новый клип на песню «Прямо по сердцу», с которой он будет представлять Россию на международном конкурсе «Интервидение-2025». Видео артист выложил на своих официальных страницах в социальных сетях.

«Рад представить клип на песню „Прямо по сердцу“. Он получился космически красивым и по-земному искренним и теплым. Наверное, такой и должна быть настоящая любовь: безграничной и человечной», — отметил Shaman. Клип он выложил в своем telegram-канале.

По словам исполнителя, работа над клипом велась совместно с режиссером Эльвином Фоминым и командой организаторов конкурса. Shaman подчеркнул, что участие в новом международном проекте воспринимает как большую ответственность. Артист выразил уверенность, что «Интервидение» будет способствовать объединению культур и станет значимым событием для музыкального сообщества.

Конкурс «Интервидение» позиционируется как альтернатива «Евровидению». От России участником станет певец Shaman, а в состав международного жюри войдет Игорь Матвиенко. Глава России Владимир Путин отмечал, что музыкальный конкурс вызвал живой интерес и многие страны уже подтвердили свое участие.

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Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) представил новый клип на песню «Прямо по сердцу», с которой он будет представлять Россию на международном конкурсе «Интервидение-2025». Видео артист выложил на своих официальных страницах в социальных сетях. «Рад представить клип на песню „Прямо по сердцу“. Он получился космически красивым и по-земному искренним и теплым. Наверное, такой и должна быть настоящая любовь: безграничной и человечной», — отметил Shaman. Клип он выложил в своем telegram-канале. По словам исполнителя, работа над клипом велась совместно с режиссером Эльвином Фоминым и командой организаторов конкурса. Shaman подчеркнул, что участие в новом международном проекте воспринимает как большую ответственность. Артист выразил уверенность, что «Интервидение» будет способствовать объединению культур и станет значимым событием для музыкального сообщества. Конкурс «Интервидение» позиционируется как альтернатива «Евровидению». От России участником станет певец Shaman, а в состав международного жюри войдет Игорь Матвиенко. Глава России Владимир Путин отмечал, что музыкальный конкурс вызвал живой интерес и многие страны уже подтвердили свое участие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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