23 июля 2025

Немецкий депутат призвал не бояться Путина

Депутат Гизи: Путин не собирается нападать на государства НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительству ФРГ не стоит запугивать своих граждан нападением со стороны России
Правительству ФРГ не стоит запугивать своих граждан нападением со стороны России Фото:

Прекратить запугивание граждан ФРГ угрозой нападения России призвал депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи, обращаясь к правительству Германии. По его словам, распространение страхов относительно возможного конфликта с Россией не имеет под собой оснований.

«Меня все чаще спрашивают, будет ли Третья мировая война. Тогда я пытаюсь успокоить людей. Путин не иррационален. Путин не нападет на страны НАТО», — заявил Гизи в интервью изданию Berliner Zeitung.

Парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин действует последовательно и исходит из собственных стратегических интересов. По мнению Гизи, российский лидер ясно дал понять, что считает Восточную Европу сферой своего влияния и не рассматривает нападение на страны Североатлантического альянса в качестве приоритета.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о риске масштабной войны, в частности, указывая на возможность эскалации конфликтов между Израилем и Ираном как шаг к третьей мировой. Международные эксперты и зарубежные СМИ призывали учитывать прогнозы российского лидера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прекратить запугивание граждан ФРГ угрозой нападения России призвал депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи, обращаясь к правительству Германии. По его словам, распространение страхов относительно возможного конфликта с Россией не имеет под собой оснований. «Меня все чаще спрашивают, будет ли Третья мировая война. Тогда я пытаюсь успокоить людей. Путин не иррационален. Путин не нападет на страны НАТО», — заявил Гизи в интервью изданию Berliner Zeitung. Парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин действует последовательно и исходит из собственных стратегических интересов. По мнению Гизи, российский лидер ясно дал понять, что считает Восточную Европу сферой своего влияния и не рассматривает нападение на страны Североатлантического альянса в качестве приоритета. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о риске масштабной войны, в частности, указывая на возможность эскалации конфликтов между Израилем и Ираном как шаг к третьей мировой. Международные эксперты и зарубежные СМИ призывали учитывать прогнозы российского лидера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...