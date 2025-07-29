Автоэксперт Подщеколдин раскрыл, как защитить российский автопром от Китая

Автоэксперт: высокая ставка ЦБ и НДС тормозят развитие отечественного автопрома
© Служба новостей «URA.RU»
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Высокая ставка ЦБ РФ мешает развитию отечественного автопрома
Высокая ставка ЦБ РФ мешает развитию отечественного автопрома Фото:

Высокая ставка Центрального банка (ЦБ) РФ и налог на добавленную стоимость (НДС) мешают развитию отечественного автопрома. Об этом в интервью URA.RU рассказал президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«При ключевой ставке ЦБ РФ в 18 процентов, взять легковую машину в кредит или коммерческий транспорт в лизинг очень обременительно. Более того, этой отраслью не хотят заниматься бизнесмены. Ведь это принесет 15-16 процентов годовых, что все равно ниже ставки ЦБ. Отсюда прослеживается и нехватка инвестиций в эту отрасль. В Китае наоборот власти дают субсидии машиностроителям, поддерживают их дешевыми ставками под 5-6 процентов», — сообщил Подщеколдин.

Подщеколдин добавил также, что в Китае НДС составляет 13 процентов, в России — 20, и это также влияет на конечную стоимость автомобилей. Эксперт считает, что выправить ситуацию можно разными способами. Например, можно «воевать» с китайцами, используя торговые барьеры, повышая утилизационный сбор. А можно сотрудничать, и сделать это сотрудничество взаимовыгодным.

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Высокая ставка Центрального банка (ЦБ) РФ и налог на добавленную стоимость (НДС) мешают развитию отечественного автопрома. Об этом в интервью URA.RU рассказал президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. «При ключевой ставке ЦБ РФ в 18 процентов, взять легковую машину в кредит или коммерческий транспорт в лизинг очень обременительно. Более того, этой отраслью не хотят заниматься бизнесмены. Ведь это принесет 15-16 процентов годовых, что все равно ниже ставки ЦБ. Отсюда прослеживается и нехватка инвестиций в эту отрасль. В Китае наоборот власти дают субсидии машиностроителям, поддерживают их дешевыми ставками под 5-6 процентов», — сообщил Подщеколдин. Подщеколдин добавил также, что в Китае НДС составляет 13 процентов, в России — 20, и это также влияет на конечную стоимость автомобилей. Эксперт считает, что выправить ситуацию можно разными способами. Например, можно «воевать» с китайцами, используя торговые барьеры, повышая утилизационный сбор. А можно сотрудничать, и сделать это сотрудничество взаимовыгодным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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