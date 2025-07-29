Автоэксперт Подщеколдин раскрыл, как защитить российский автопром от Китая

Высокая ставка Центрального банка (ЦБ) РФ и налог на добавленную стоимость (НДС) мешают развитию отечественного автопрома. Об этом в интервью URA.RU рассказал президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
«При ключевой ставке ЦБ РФ в 18 процентов, взять легковую машину в кредит или коммерческий транспорт в лизинг очень обременительно. Более того, этой отраслью не хотят заниматься бизнесмены. Ведь это принесет 15-16 процентов годовых, что все равно ниже ставки ЦБ. Отсюда прослеживается и нехватка инвестиций в эту отрасль. В Китае наоборот власти дают субсидии машиностроителям, поддерживают их дешевыми ставками под 5-6 процентов», — сообщил Подщеколдин.
Подщеколдин добавил также, что в Китае НДС составляет 13 процентов, в России — 20, и это также влияет на конечную стоимость автомобилей. Эксперт считает, что выправить ситуацию можно разными способами. Например, можно «воевать» с китайцами, используя торговые барьеры, повышая утилизационный сбор. А можно сотрудничать, и сделать это сотрудничество взаимовыгодным.
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