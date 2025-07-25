Против Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете

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Муцениеце распространяла клевету о том, что Павел Прилучный мешает ей видеться с сыном, сообщила адвокат
Муцениеце распространяла клевету о том, что Павел Прилучный мешает ей видеться с сыном, сообщила адвокат Фото:

Против актрисы Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете. Об этом сообщила адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова.

«Я полагаю, что это послужит таким очень фундаментальным, значимым и жёстким уроком. [Муцениеце] будет очень крепко думать, прежде чем выходить с какими-либо заявлениями», — заявила Даниелова. Ее слова приводит Super.ru. Адвокат заявил, что Агата Муцениеце распространяла сведения о том, что Павел Прилучный мешал встречам матери с их сыном, а сам Тимофей находился в «под давлением».

Судебные разбирательства между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным по вопросу места жительства их сына Тимофея продолжаются уже почти год. Решение Головинского районного суда о проживании мальчика с матерью будет оспорено, поскольку адвокат Прилучного считает его незаконным и не соответствующим интересам ребенка. Тимофей ранее высказывал желание остаться жить с отцом, а экспертиза рекомендовала дозировать его общение с матерью.

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Против актрисы Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете. Об этом сообщила адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова. «Я полагаю, что это послужит таким очень фундаментальным, значимым и жёстким уроком. [Муцениеце] будет очень крепко думать, прежде чем выходить с какими-либо заявлениями», — заявила Даниелова. Ее слова приводит Super.ru. Адвокат заявил, что Агата Муцениеце распространяла сведения о том, что Павел Прилучный мешал встречам матери с их сыном, а сам Тимофей находился в «под давлением». Судебные разбирательства между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным по вопросу места жительства их сына Тимофея продолжаются уже почти год. Решение Головинского районного суда о проживании мальчика с матерью будет оспорено, поскольку адвокат Прилучного считает его незаконным и не соответствующим интересам ребенка. Тимофей ранее высказывал желание остаться жить с отцом, а экспертиза рекомендовала дозировать его общение с матерью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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